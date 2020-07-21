Международный день шахмат отметили турниром в Абхазии

Международный день шахмат ежегодно проводится 20 июля с 1966 года по решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации.

СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Международный день шахмат отметили в школе имени Карпова в Сухуме 20 июля, сказал в интервью Sputnik президент абхазской Федерации шахмат Константин Тужба.

"Мы ежегодно отмечаем этот праздник своими турнирами, привлекаем детей для участия в соревнованиях, на этот раз к проведению турнира подключилось Россотрудничество, они выделили призы для наших детей. Каждый год праздник проводит в соревновательном режиме", - заметил он.

В шахматном турнире приняло участие 16 сильнейших шахматистов столицы, по итогам соревнований на 64 клетках первое место завоевал Даур Зухба, на втором месте – учащийся сухумской средней школы №1 Тристан Кварацхелия, на третьем – сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Борис Накопия.

Среди школьников лучшим был ученик сухумской средней школы №10 Даниил Халбад, а среди ветеранов – доцент АГУ Энвер Хазириши.

Все победители были награждены призами, представительство Россотрудничества в Абхазии отметило победителей турнира, подарив им книги классиков русской литературы.