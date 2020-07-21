Российские военные "отразили" налет штурмовой авиации на Абхазию

17 июля 2020 года в соответствии с решением президента России Владимира Путина начата внезапная проверка войск и сил Южного и Западного военных округов.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе внезапной проверки отбили с помощью зенитных ракетных систем С-300 авианалет условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отразили налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения", - говорится в сообщении.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих. Они задействовали более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 "Фаворит", а также комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла".

17 июля 2020 года в соответствии с решением президента России Владимира Путина начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля.