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И.о. главы Галского района освобожден от должности

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200721/1030585399/Io-glavy-Galskogo-rayona-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html

Омар Бганба занимал должность исполняющего обязанности главы Галского района с декабря 2019 года.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района Омара Бганба, сообщает пресс-служба главы государства.

Указом Бжания на пост и.о. главы района назначен Константин Пилия.

Предыдущий глава района Темур Надарая был освобожден от должности 5 декабря 2019 года, его пост занял Омара Бганба.

Константин Пилия с 2012 года занимал должность председателя Городского Собрания Сухума.

 



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