И.о. главы Галского района освобожден от должности

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Омар Бганба занимал должность исполняющего обязанности главы Галского района с декабря 2019 года.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района Омара Бганба, сообщает пресс-служба главы государства.
Указом Бжания на пост и.о. главы района назначен Константин Пилия.
Предыдущий глава района Темур Надарая был освобожден от должности 5 декабря 2019 года, его пост занял Омара Бганба.
Константин Пилия с 2012 года занимал должность председателя Городского Собрания Сухума.