Назначен и.о. главы Сухумского района

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Алхас Читанава назначен исполняющим обязанности главы администрации Сухумского района, сообщает пресс-служба главы государства.
Алхас Читанава ранее занимал должность заместителя главы администрации Сухумского района.
24 марта 2020 года исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о назначении Читанава временно исполняющим обязанности главы администрации Сухумского района.
Глава администрации Сухумского района Валерий Смыр подал в отставку 23 марта, пост он занимал с июля 2017 года.
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