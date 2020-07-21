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Назначен и.о. главы Сухумского района

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200721/1030585406/Naznachen-io-glavy-Sukhumskogo-rayona.html

С марта 2020 года пост временно исполняющего обязанности главы администрации Сухумского района занимал Алхас Читанава.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Алхас Читанава назначен исполняющим обязанности главы администрации Сухумского района, сообщает пресс-служба главы государства.

Алхас Читанава ранее занимал должность заместителя главы администрации Сухумского района.

24 марта 2020 года исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о назначении Читанава временно исполняющим обязанности главы администрации Сухумского района.

Глава администрации Сухумского района Валерий Смыр подал в отставку 23 марта, пост он занимал с июля 2017 года.

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