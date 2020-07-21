Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июля

В среду, 22 июля, днем на территории Абхазии будет облачная погода, местами возможен дождь.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В среду 22 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи до полудня, местами возможен дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды + 27°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.