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Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (441)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200721/1030585525/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-22-iyulya.html

В среду, 22 июля, днем на территории Абхазии будет облачная погода, местами возможен дождь.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В среду 22 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи до полудня, местами возможен дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды + 27°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (441)


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