Турнир героя: боксерская жизнь Георгия Блаб

22 июля во всем мире отмечается Международный день бокса. Вот уже четверть века в Абхазии проводится боксерский турнир, он посвящен памяти Георгия Блаб.

О жизни и спортивных достижениях спортсмена, мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik.

Георгий Блаб стал заниматься боксом в восемь лет в сухумской школе-интернате. После окончания школы Георгий служил в спорт-роте в Ереване, а по возвращении продолжил активно заниматься боксом.

Георгий поставил перед собой цель - получить звание мастера спорта, но отдавать все свое время боксу у него не получалось. Несмотря на свою привязанность к спорту, Георгий совмещал спортивную карьеру с работой. К серьезным соревнованиям и турнирам боксера готовил один из первых абхазских мастеров спорта СССР, судья всесоюзной категории Заур Гваджава.

В 24 года Георгий Блаб добился поставленной цели, на всесоюзном турнире в Ташкенте он получил титул мастера спорта СССР и полномочия судьи всесоюзной категории, дававшие ему право быть судьей на территории всего Советского Союза.

© Sputnik / предоставлено семьей Блаб Георгий Блаб

Учитывая возраст, боксер оставил спортивную карьеру и сосредоточился на судействе и тренерской работе.

Свой город

Родом Георгий был из Пицунды, в родном городе он открыл первую школу бокса для детей.

"Георгий стал первым тренером в нашем городе. Секция была открыта в 1988 году, но просуществовала недолго. Год спустя в Абхазии обострилась политическая ситуация, секция приостановила свою деятельность. Затем началась война, и было уже не до бокса", - говорит племянник спортсмена Валериан Арлан.

Сестра спортсмена Этери Блаб вспоминает брата как самого доброго и отзывчивого жителя города. По словам Этери, Георгий помогал людям, которых видел первый раз в жизни.

© Sputnik / предоставлено семьей Блаб Георгий Блаб

"Многим ребятам в Пицунде он помогал устраиваться на работу, поступать в вузы. Чтобы получить работу в нашем городе, необходима была прописка. Это негласное правило было установлено грузинами, которые на все ответственные должности ставили свои кадры, а абхазы не могли найти себе место в этом городе. В то время я работала в госструктурах и хорошо знала людей, которые за деньги могли прописать любого желающего. Георгий давал мне чей-то неизвестный паспорт и сто рублей. За эти деньги я и покупала прописку абхазам. Пицунда была международным курортом, здесь они могли обосноваться и неплохо заработать. Таких случаев было очень много. Только в нашем доме брат прописал сорок шесть абхазов", - рассказывает Этери.

Домой по тропам

Когда началась Отечественная война народа Абхазии, Георгий Блаб находился по рабочим делам в Саратове. Этери вспоминает, что узнав в аэропорту, что следующий рейс в Абхазию будет только спустя три дня, даже немного успокоилась. Поверить в то, что действительно началась война, было сложно, она надеялась, что к возвращению ее брата ситуация нормализуется.

Но Георгий ждать не стал, он сразу купил билет до Краснодара, чтобы оттуда добраться до Сочи. Гагра была уже оккупирована грузинскими войсками. Но спортсмена это не остановило, обходными путями, по горам и тропинкам он добрался до Пицунды и пришел домой к сестре.

© Sputnik / предоставлено семьей Блаб Георгий Блаб

"Я его не ждала и очень удивилась, когда он появился. Я спросила, как и зачем он приехал, почему не остался, сердце было не на месте. Но он сказал, что выхода не было, что мы здесь одни, война началась, а он не собирается прятаться", - вспоминает Этери.

Георгий раздобыл где-то два автомата и три ящика патронов. В центре города уже собрались жители Пицунды, чтобы организовать сопротивление врагу. В начале октября началась операция по освобождению Гагры от оккупантов.

"Перед наступлением он был подавлен. "Такие молодые парни собираются на войну, как я буду смотреть в глаза их родителям, если с ними что-то случится. Наверно, лучше уйти первым, чем такое пережить", - сказал он мне перед наступлением. Так и случилось, в Гагрской операции Геогрий погиб, ему было 39 лет".

Международный турнир, посвященный памяти Георгия Блаб был организован в 1994 году по инициативе первого тренера спортсмена Заура Гваджава.

Прошел только год после войны, проводить турниры и какие-либо мероприятия в Абхазии было сложно. Но Заур Гваджава приложил усилия, использовал все существующие возможности и силы, чтобы организовать турнир имени Георгия Блаб.

"Первый международный турнир прошел в день рождения Георгия 7 ноября. Граница по реке Псоу еще была открыта. Но в тот период многие боялись посещать Абхазию. Несмотря на это, на соревнования приехали 70 человек из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Казахстана и Белоруссии. Первыми судьями турнира был Заур Гваджава, Леонид Харазия, тренер Сергей Ануа, также российские представители судейской коллегии. Турнир прошел в Пицунде и длился семь дней", - рассказал племянник боксера Валериан Арлан.

Этери Блаб рассказывает, как в 2000 году находилась в Ростове-на-Дону и увидела афишу о проходящем турнире по боксу. Турнир проходил совсем рядом, и она решила зайти. Гордость за брата и свою страну испытала Этери, когда услышала, как представляли одного из участников турнира.

"Я стояла несколько минут и услышала, как перед выходом на ринг объявляли какого-то спортсмена, среди его достижений на международных соревнованиях была победа на турнире памяти Георгия Блаб", - вспоминает она.

В Пицунде открыта школа бокса, названная именем Георгия Блаб, здесь работает сын спортсмена, который продолжает дело отца.