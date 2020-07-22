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Право на слово: "Ашана" открыл сбор на лечение Леона Кирия

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На лечение семилетнего Леона Кирия в Научно-практическом центре департамента здравоохранения Москвы необходимо 250 тысяч рублей.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств не лечение Леона Кварчия с 22 июля.

Семилетний Леон с виду не отличается от своих сверстников. Мальчик с длинными ресницами очень любопытен, он с интересом изучил микрофоны и диктофоны журналистов, а еще отвлекался на каждый шум автомобиля. По словам мамы Леона Щазины, мальчика очень интересует вся техника, а особенно двигатели, и он уже взял у мамы обещание подарить ему машину, не игрушечную, а настоящую.

О проблемах Леона начинаешь догадываться только при более близком знакомстве – ребенок плохо говорит и стесняется посторонних. В пять лет мальчику поставили диагноз минимальная мозговая дисфункция. Но, по словам Щазина, проблемы со здоровьем у ребенка начались намного раньше.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Подопечный фонда "Ашана" Леон Кирия

В три года Леон стал задыхаться по ночам. После длительного лечения его вывезли за пределы Абхазии и провели курс лечения. Мальчику стало лучше, приступы практически прекратились, но температура не спадала, и ребенок периодически терял сознание.

В 2019 году семья Кирия обратилась в фонд "Ашана", который помог пройти Леону полную диагностику и лечение в НПЦ департамента здравоохранения Москвы. Врачи учреждения установили причину задержки речи и высокой температуры мальчика – "судорожные готовности", вызванные тем, что в организм не поступает достаточное количество кислорода.

Более трех лет Леон должен принимать специальные препараты и проходить лечение, чтобы свободно разговаривать. Щазина отмечает, что после первого курса у мальчика наблюдается положительная динамика – Леон стал менее замкнутым, у него пропал нервный тик, играет со сверстниками, уже не боится и не плачет при виде врачей, стал выговаривать отдельные фразы и даже предложения, научился считать и готовится пойти в первый класс.

"Мы собираемся пойти в общеобразовательную школу. После полугода учебы будет видно, как он себя будет вести, будет ли догонять сверстников, но я думаю, что он осилит учебу. Потому что он уже сам отвечает на вопросы и даже может их задавать, для нас это огромное счастье", - отметила Щазина.

Мальчик прошел уже три курса лечения в Москве, в августе его ждут на очередное обследование, которое обойдется в 250 000 рублей. Такая сумма непосильна для семьи.

О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".



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