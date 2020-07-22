Факельное шествие и концерты: как пройдет День флага в Абхазии

В Сухуме ко Дню флага пройдет ряд мероприятий, организованных Государственным комитетом по вопросам молодежи и спорта при широкой поддержке Министерства культуры, администрации города, департамента по вопросам молодежи и спорта столичной администрации и Всемирного абхазо-абазинского конгресса, сообщает пресс-служба Госкомитета.
Программа праздничного дня начнется с возложения цветов к мемориалу в Парке Славы, которое пройдет в 11:00, по столице будет курсировать машина с музыкальной аппаратурой.
Sputnik, Ренат Пачалия
В 18:00 у администрации столицы начнутся мото- и велозаезды, в которых может принять участие каждый желающий, финишируют участники в 19:00 на площади имени Сергея Багапш.
После финиша пройдет факельное шествие с участием молодежных организаций, творческих коллективов, спортивных секций, движения волонтеров, а также всех желающих. Участники шествия пронесут по набережной полотнище флага Абхазии.
После шествия в 19:30 на площади перед Абхазским драмтеатром начнется праздничное представление с участием коллектива "Кавказ", Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария, Детской хореографической студии при Госансамбле "Шаратын" "Яйрума".
Кульминацией праздничного вечера станет абхазский хороводный танец "Аураща", в котором могут принять участие все гости праздника. В завершении мероприятия выступит диджей с национальными абхазскими композициями в современной авторской аранжировке.
Также мероприятие предусматривает программу для детей. Каждому желающему маленькому гостю будет нанесен профессиональный аквагрим в виде абхазского флага.
На площади будет развернута выставка, посвященная истории государственных знамен Абхазии. Весь вечер будет играть народная музыка, под которую можно будет танцевать, петь и просто гулять.
Праздничное мероприятие ко Дню флага в Очамчыре будет проводиться в здании библиотеки, сообщает пресс-служба администрации района.
По словам заведующей библиотекой Астанды Сабекия, мероприятие начнется с поздравительного выступления главы района.
"После поздравления от главы района дети будут читать стихотворения, затем начнется праздничный концерт с участием местных артистов", - рассказала Сабекия.
Сабекия отметила, что на праздник приглашены главы администраций близлежащих сел, представители местных школ и детских садов, а также представители Национальной библиотеки.
Как сообщила художественный руководитель Дворца культуры Гудаутского района Джульетта Бигвава, учитывая ситуацию в стране, праздник приходится проводить своими силами.
По ее словам, концерт каждый год проводился с участием столичных звезд, но из-за кризиса в стране в этом году выступать будут певцы и ансамбли, которые работают во Дворце культуры.
Бигвава выразила благодарность звездам абхазской эстрады, а именно Саиде Габния и Хатуне Тарба, за то, что они сами изъявили желание выступить бесплатно на праздничном концерте для жителей Гудаутского района.
Как и все остальные районы Абхазии, Ткуарчал тоже не остался в стороне и активно готовится к проведению Дня флага.
Как рассказала заведующая отделом культуры Ткуарчала Рита Ажиба, день начнется с возложения цветов к памятнику первому президенту Абхазии Вдадиславу Ардзинба и в Аллее героев. Затем состоится торжественная часть в здании Дворца культуры с участием звезд абхазской эстрады и местных коллективов.
По словам Ажиба, в честь Дня флага в районе пройдет чемпионат по футболу среди местных команд.
Несмотря на отсутствие курортного сезона в Гагре, при финансовой поддержке администрации района и предпринимателей праздник состоится в полном объеме, сообщает заведующая отделом культуры администрации района Мадина Бганба.
"Из-за карантина многие праздники были пропущены. Поэтому мы решили 23 июля объединить все праздники и провести масштабное мероприятие", - рассказала Бганба и добавила, что на концерте будут участвовать более шестнадцати звезд абхазской эстрады.
По словам Бганба, концерт завершится подарками и праздничным салютом.
Что касается Галского района, там дела обстоят иначе.
Со слов бывшего главы района Омара Бганба администрация приняла решение провести праздник совсем скромно. С утра будет возложение цветов, а после в здании Дворца культуры глава администрации и председатель местного Собрания поздравят горожан с праздником.
Как сообщил Бганба, из-за кризиса в стране многим еще не выплатили зарплаты и пенсии, поэтому нецелесообразно тратить средства на провидение праздника. Бганба напомнил также о наводнениях, произошедших в районе, и отметил, что большая часть средств администрации уходит на поддержку граждан.