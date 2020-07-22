Факельное шествие и концерты: как пройдет День флага в Абхазии

23 июля Абхазия отмечает День флага. О том, как пройдет праздник в этом году, в каком районе не будет торжественных мероприятий, а также о том, какие звезды абхазской эстрады решили выступить в этот день бесплатно, читайте в материале Sputnik.

В Сухуме ко Дню флага пройдет ряд мероприятий, организованных Государственным комитетом по вопросам молодежи и спорта при широкой поддержке Министерства культуры, администрации города, департамента по вопросам молодежи и спорта столичной администрации и Всемирного абхазо-абазинского конгресса, сообщает пресс-служба Госкомитета.

Программа праздничного дня начнется с возложения цветов к мемориалу в Парке Славы, которое пройдет в 11:00, по столице будет курсировать машина с музыкальной аппаратурой.

Sputnik, Ренат Пачалия

В 18:00 у администрации столицы начнутся мото- и велозаезды, в которых может принять участие каждый желающий, финишируют участники в 19:00 на площади имени Сергея Багапш.

После финиша пройдет факельное шествие с участием молодежных организаций, творческих коллективов, спортивных секций, движения волонтеров, а также всех желающих. Участники шествия пронесут по набережной полотнище флага Абхазии.

После шествия в 19:30 на площади перед Абхазским драмтеатром начнется праздничное представление с участием коллектива "Кавказ", Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария, Детской хореографической студии при Госансамбле "Шаратын" "Яйрума".

Кульминацией праздничного вечера станет абхазский хороводный танец "Аураща", в котором могут принять участие все гости праздника. В завершении мероприятия выступит диджей с национальными абхазскими композициями в современной авторской аранжировке.

Также мероприятие предусматривает программу для детей. Каждому желающему маленькому гостю будет нанесен профессиональный аквагрим в виде абхазского флага.

На площади будет развернута выставка, посвященная истории государственных знамен Абхазии. Весь вечер будет играть народная музыка, под которую можно будет танцевать, петь и просто гулять.

Праздничное мероприятие ко Дню флага в Очамчыре будет проводиться в здании библиотеки, сообщает пресс-служба администрации района.

По словам заведующей библиотекой Астанды Сабекия, мероприятие начнется с поздравительного выступления главы района.

"После поздравления от главы района дети будут читать стихотворения, затем начнется праздничный концерт с участием местных артистов", - рассказала Сабекия.

Сабекия отметила, что на праздник приглашены главы администраций близлежащих сел, представители местных школ и детских садов, а также представители Национальной библиотеки.

Как сообщила художественный руководитель Дворца культуры Гудаутского района Джульетта Бигвава, учитывая ситуацию в стране, праздник приходится проводить своими силами.

По ее словам, концерт каждый год проводился с участием столичных звезд, но из-за кризиса в стране в этом году выступать будут певцы и ансамбли, которые работают во Дворце культуры.

Бигвава выразила благодарность звездам абхазской эстрады, а именно Саиде Габния и Хатуне Тарба, за то, что они сами изъявили желание выступить бесплатно на праздничном концерте для жителей Гудаутского района.

Как и все остальные районы Абхазии, Ткуарчал тоже не остался в стороне и активно готовится к проведению Дня флага.

Как рассказала заведующая отделом культуры Ткуарчала Рита Ажиба, день начнется с возложения цветов к памятнику первому президенту Абхазии Вдадиславу Ардзинба и в Аллее героев. Затем состоится торжественная часть в здании Дворца культуры с участием звезд абхазской эстрады и местных коллективов.

По словам Ажиба, в честь Дня флага в районе пройдет чемпионат по футболу среди местных команд.

Несмотря на отсутствие курортного сезона в Гагре, при финансовой поддержке администрации района и предпринимателей праздник состоится в полном объеме, сообщает заведующая отделом культуры администрации района Мадина Бганба.

"Из-за карантина многие праздники были пропущены. Поэтому мы решили 23 июля объединить все праздники и провести масштабное мероприятие", - рассказала Бганба и добавила, что на концерте будут участвовать более шестнадцати звезд абхазской эстрады.

По словам Бганба, концерт завершится подарками и праздничным салютом.

Что касается Галского района, там дела обстоят иначе.

Со слов бывшего главы района Омара Бганба администрация приняла решение провести праздник совсем скромно. С утра будет возложение цветов, а после в здании Дворца культуры глава администрации и председатель местного Собрания поздравят горожан с праздником.

Как сообщил Бганба, из-за кризиса в стране многим еще не выплатили зарплаты и пенсии, поэтому нецелесообразно тратить средства на провидение праздника. Бганба напомнил также о наводнениях, произошедших в районе, и отметил, что большая часть средств администрации уходит на поддержку граждан.