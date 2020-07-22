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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 июля

© Sputnik / Ирина Сигова
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (442)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200722/1030591763/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-23-iyulya.html

В четверг, 23 июля, днем на территории Абхазии будет переменная облачность, местами возможен дождь.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. В четверг 23 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +27°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%. 

                                                  

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (442)


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