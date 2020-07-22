Эксперты Роспотребнадзора приступят к работе в Абхазии 23 июля

Специалисты Роспотребнадзора совместно с Санэпидемстанцией, СГБ и Гостаможней Абхазии будут вырабатывать алгоритм действий на случай, если между двумя странами откроется граница.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Рабочая группа Роспотребнадзора будет работать в Абхазии с 23 по 26 июля, сообщается на сайте Кабмина.

Эксперты российского ведомства вместе с абхазскими коллегами посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах республики.

Вопросы, связанные с прибытие в Абхазию делегации Роспотребнадзора премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил в среду с министром туризма Теймуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик.

Как рассказала Скорик, в состав делегации вошли четыре российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.