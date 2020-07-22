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Эксперты Роспотребнадзора приступят к работе в Абхазии 23 июля

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200722/1030595147/Eksperty-Rospotrebnadzora-pristupyat-k-rabote-v-Abkhazii-23-iyulya.html

Специалисты Роспотребнадзора совместно с Санэпидемстанцией, СГБ и Гостаможней Абхазии будут вырабатывать алгоритм действий на случай, если между двумя странами откроется граница.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Рабочая группа Роспотребнадзора будет работать в Абхазии с 23 по 26 июля, сообщается на сайте Кабмина.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Эксперты российского ведомства вместе с абхазскими коллегами посетят объекты размещения, экскурсионные объекты и объекты общественного питания в разных районах республики.

Вопросы, связанные с прибытие в Абхазию делегации Роспотребнадзора премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил в среду с министром туризма Теймуразом Хишба и главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. 

Как рассказала Скорик, в состав делегации вошли четыре российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. 



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