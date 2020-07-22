Два случая: Минздрав Абхазии сообщил о новых заболевших коронавирусом

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. У гражданина Абхазии, проходящего лечение в Сухумской городской больнице диагностирован коронавирус, также COVID-19 выявили в Сочи у гражданина Армении, побывавшего в Абхазии, сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.

Как рассказали в пресс-службе, гражданин Абхазии, у которого подтвердился анализ "коронавирусная инфекция", до возвращения в Абхазию, находился на лечении в Краснодаре.

В республику он вернулся около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был госпитализирован. Коронавирус был диагностирован у него уже в горбольнице. В настоящее время состояние пациента стабильное.

Второй заболевший приехал в Абхазию на заработки. Он поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания, после чего, по просьбе родственников, был транспортирован в Сочи, где у него был выявлен COVID-19.

Устанавливается круг контактов обоих заболевших, а также выясняется, на каком основании гражданин Армении заехал в Абхазию.