00:29 23 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.79
  • EUR81.59
Поиск

Два случая: Минздрав Абхазии сообщил о новых заболевших коронавирусом

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2764014
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200722/1030595692/Dva-novykh-sluchaya-Minzdrav-Abkhazii-soobschil-o-situatsii-s-koronavirusom-.html

Выявляется круг общения заболевших коронавирусной инфекцией, в лечебных учреждениях проводится санитарная обработка.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. У гражданина Абхазии, проходящего лечение в Сухумской городской больнице диагностирован коронавирус, также COVID-19 выявили в Сочи у гражданина Армении, побывавшего в Абхазии, сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.

Как рассказали в пресс-службе, гражданин Абхазии, у которого подтвердился анализ "коронавирусная инфекция", до возвращения в Абхазию, находился на лечении в Краснодаре.

В республику он вернулся около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был госпитализирован. Коронавирус был диагностирован у него уже в горбольнице. В настоящее время состояние пациента стабильное.

Второй заболевший приехал в Абхазию на заработки. Он поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания, после чего, по просьбе родственников, был транспортирован в Сочи, где у него был выявлен COVID-19.

Устанавливается круг контактов обоих заболевших, а также выясняется, на каком основании гражданин Армении заехал в Абхазию.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и министр науки и технологий Израиля Ижар Шай
Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии
"Оккупация" окончена: полиция снесла лагерь протестующих в центре Нью-Йорка
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться