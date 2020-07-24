Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 25 и 26 июля, на территории Черноморского побережья Абхазии будет облачно с прояснениями, сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В выходные дни, 18 и 12 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и в воскресенье до полудня местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +27°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.