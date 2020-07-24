Сухумский суд допросил сотрудников МВД по делу Анзора Тарба

На пятом по счету открытом заседании суда были допрошены двое сотрудников МВД – Минас Одабашьян и Леван Топурия. Сотрудники в ночь гибели Тарба охраняли еще одного обвиняемого по делу о похищении Мерцхулава Нугзара Папава.

В этот раз на суд должен был явиться и свидетель, депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба, которому, по версии следствия, было отправлено аудио о непричастности Кулова и Аутлева к гибели Тарба. Однако, по словам судьи Инара Кварчия, он не прислал письменный ответ на требование о явке и сообщил судье, что не сможет дать показания на заседании из-за рабочей занятости. В разговоре с судьей Тарба отметил, что даст ответ на письменный запрос о явке или сам придет на заседание в следующий раз.

Асмат Цвижба, Sputnik

Свидетели на службе

Первым показания дал Минас Одабашьян. Мужчина отметил, что к охране Папава он приступил к 16:00 10 июля. Несмотря на то, что в своих показаниях Папава рассказывал, что за день до встречи с Одабашьяном и Топурия в МВД его жестоко пытали в течение шести часов, Одабашьян отметил, что мужчина мог самостоятельно передвигаться по кабинету, в уборную, смотрел вместе с сотрудниками фильм и лишь жаловался на головную боль. О том, что мужчина был избит, охранявшие его не знали.

"Где-то к девяти вечера Папава попросил у меня холодную воду, и я написал Топурия (который на определенное время отпросился – прим.) привезти воду и лаваш, а также лекарство от головной боли. Я заметил, что у Папава затрудненная речь и спросил, что с ним, на что он мне только улыбнулся и ответил, что неудачно упал с лестницы", - рассказал он.

О том, что в здании МВД умер задержанный, Одабашьяну стало известно лишь в полночь, когда в коридоре послышался шум и суета. В коридоре свидетель столкнулся с подозреваемыми Джикирба, Чедия, Аутлевым и Куловым.

"Я вышел, спросил, что случилось. А потом зашел обратно в кабинет и увидел через окно, как заезжает скорая. Тогда Джикирба мне сказал, чтоб я срочно пошел встречать скорую. Тогда я впервые увидел тело Тарба", - рассказал он.

Тело Тарба Одабашьян спускал вместе с подозреваемым Чедия и заявил, что при передаче его скорой помощи не увидел во дворе МВД ни одного родственника погибшего. На вопрос о том, сможет ли он опознать водителя скорой помощи, мужчина ответил, что, скорее всего, сможет.

Оба свидетеля убеждали суд, что Тарба не могли избивать в одном из соседних кабинетов, так как в обратном случае, крики потерпевшего были бы слышны сквозь "картонные стены" кабинетов МВД.

"Вы не подумайте, что я занимаю чью-то сторону, но ребята все, действительно, были в шоке. Бадра Владимирович (Джикирба – ред.) созвал всех, начал спрашивать, что случилось и как", - отметил свидетель.

После приезда скорой Одабашьян увидел в МВД и руководство ведомства – экс-министра внутренних дел Гарри Аршба, его заместителя Казбека Кишмахова, а также экс-заместителя генерального прокурора Абхазии Эшсоуа Какалия.

Рапорт по "принуждению"

Как оказалось, свидетели по приказу Казбека Кишмахова подписали рапорт о том, что они находились в ночь гибели Тарба в здании МВД и "все было хорошо".

"Рапорт был о том, что я находился в ту ночь в здании МВД. Я сказал, что писать не буду, так как не понимал зачем, а мне сказали, что надо. Ко мне обратился и Эшсоу Какалия, который сказал, что прокуратура все равно будет всех допрашивать, а, если я напишу рапорт, то меня допрашивать не будут. Я поверил ему и подписал рапорт", - объяснил Одабашьян.

По словам свидетеля Топурия, рапорт сотрудники МВД составляли не сами, а перепечатывали уже готовый текст. Свидетель отметил, что Одабашьян жаловался ему, что на него оказывалось давление при подписании рапорта, в котором говорилось, что он с Топурия с 21:00 до 00:00 10 июля выходили в коридор и видели Тарба живым, что не соответствует действительности.

Несмотря на то, что сторона обвинения отметила, что в рапорте не было никаких ложных сведений, а он лишь подтверждал факт присутствия свидетелей в здании МВД, адвокат Адгура Аутлева Инга Габилая обратила внимание на то обстоятельство, что, помимо Одабашьяна и Топурия, никто из других присутствующих в тот день сотрудников, включая руководство ведомства, рапорт не подписывали и в его тексте указаны не были.

Следующее заседание состоится 29 июля в 12:00.