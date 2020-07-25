Узнай песню Владимира Высоцкого

Сорок лет назад 25 июля 1980 года умер легендарный автор и исполнитель своих песен Владимир Высоцкий. Sputnik Абхазия собрал самые знаменитые песни Высоцкого. Проверь, насколько хорошо ты их знаешь.
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