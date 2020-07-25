Узнай песню Владимира Высоцкого

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Плюс три: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 69 человек. 1757

СЭС Абхазии: диагноз COVID-19 у жителя Галского района надо перепроверить 24 июля в социальных сетях появилась информация о том, что житель Галского района, работник ИнгурГЭС, выехал из Абхазии в Грузию, после чего был доставлен в больницу Зугдиди с диагнозом коронавирус. 824