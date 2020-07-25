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Лауреат Государственной премии, актер театра и кино Владимир Высоцкий

Узнай песню Владимира Высоцкого

© Sputnik / Галина Кмит
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (97)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200725/1022993996/uznaj-pesnyu-vladimira-vysockogo.html

Сорок лет назад 25 июля 1980 года умер легендарный автор и исполнитель своих песен Владимир Высоцкий. Sputnik Абхазия собрал самые знаменитые песни Высоцкого. Проверь, насколько хорошо ты их знаешь.

Темы:
Sputnik Игротека (97)


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