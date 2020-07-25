Найти священный Грааль: снят документальный фильм об Абхазии

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. К съемкам документального фильма "Поиски святого Грааля по следам сказок, мифов и фольклора" создателей подтолкнула любовь к фольклору и карантин, рассказал Sputnik автор сценария и режиссер Сандро Басария.

"Я любитель фольклора, абхазской истории, зная, насколько она интересна и богата. Да и на карантине было скучно. Люблю киноиндустрию, давно этим занимаюсь, было много свободного времени и пришла такая идея снять фильм и занять, и отвлечь ребят от депрессии", - рассказал Басария.

При подготовке съемочная группа проводила беседы не только с историками, но и с фольклористами, профессорами и богословами, которые изучали Евангелия, уточнил Басария.

"Очень много интересного материала собрано для следующих фильмов. У нас, действительно, огромное количество историй. Абхазия - богатая страна и нам есть о чем рассказать. Думаю, картина будет интересна не только молодым людям, но и взрослым, которые не слышали прежде о таком", - подчеркнул режиссер.

Сандро Басария поделился главной режиссерской задумкой и объяснил, какое отношение к тридевятому царству имеет Абхазия.

"В российской литературе все давно ищут тридевятое царство и тридесятое государство. Много литераторов изучали и исследования делали разного рода. Они пытались разобрать все по крупицам, чтобы найти ключ. В сказке о царе Салтане упоминается дядька Черномор, и одни ученые расписали это понятие как компас, символизирующий направление на юг, к Черному морю. Мы нашли российского фольклориста, которая делала исследование о том, где находится тридевятое царство и тридесятое государство. Ее материал послужил фундаментом нашего исследования", - говорит он.

Режиссер также упомянул, что в ходе съемок, они выяснили секрет названия Мюссеры, или Мысры.

"Мы нашли очень древнюю историю, которой более пяти тысяч лет, как появилось название Мысра в Абхазии, и непосредственно название Мысра появилось от истории египетской про Моисея. Тут тоже раскрывается очень интересная картина, которую тоже лучше смотреть в самой картине", - сказал Басария.

Предпремьерный показ документального фильма "Поиски святого Грааля по следам сказок, мифов и фольклора" состоится в Новом Афоне в 19:30 в воскресенье 26 июля. Большая часть съемок проходила в Новом Афоне.

"В основном у нас получились поиски по городу Новый Афон, поэтому именно там решили сделать предпремьерный показ, на берегу моря. Показ планируется для участников и героев картины, для тех, кто непосредственно имеет отношение к фильму. А потом уже, если это будет интересно, нашему населению покажем уже его по городам, в домах культуры и по телевидению", - отметил режиссер.

Картину снимали два месяца, параллельно делали монтаж.

"И мы действительно вели настоящие поиски. Конечно, у нас был сценарий, но нашли мы намного больше, чем могли предположить. Мы открыли для себе много интересных историй. Эту историю стоит показать и за пределами Абхазии, на кинофестивалях", - сказал он.

Открытая презентация фильма пройдет в Новом Афоне, затем ее покажут в Сухуме, Ткуарчале и в других городах.

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