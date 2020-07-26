Вторая жизнь: судьба храма в селе Аацы

В селе Аацы Гудаутского района на протяжении пяти лет идет реставрация храма. О том, кто и когда построил храм в селе Аацы, какие легенды ходят вокруг этого храма и как его возвращают к жизни, читайте в материале Sputnik.

Среди местных жителей ходит много версий по поводу того, как появился храм в селе Аацы. Некоторые жители утверждают, что храм был построен в период римской колонизации, примерно в VI веке. А другая версия гласит, что храм был построен в XIX веке, и связано это с событиями Кавказской войны.

Ренат Пачалия, Sputnik

Кто и когда построил храм?

Храм имеет необычную архитектуру. Состоит он из двух частей. Передняя часть, сделана из кирпичей, которая возвышается на три этажа. А задняя одноэтажная часть построена из камней.

© Sputnik / Ренат Пачалия Передняя часть храма в Аацы

По рассказам выходца из этого села, заместителя декана исторического факультета АГУ Виктора Авидзба, в середине XIX века генерал Бакланов, командующий Донским казачьим полком, расположился со своим отрядом в селе Аацы. Эта местность ранее была заселена абхазами, но со временем опустела.

Спустя некоторое время, когда армия решила продвинуться дальше, часть отряда осталась жить в этой местности. Они образовали новое отдельное село, назвав в честь своего генерала – Баклановка. Именно они построили этот храм в селе Аацы, говорит Авидзба.

Но у некоторых сельчан есть иная версия по этому поводу. Они не связывают появление казаков с генералом Баклановым, а утверждают, что казаки были переселенцами.

"Почти сто лет Аацы и Баклановка существовали как отдельные села. А в 1952 году Баклановка слилась с Аацы", - отметил Виктор Авидзба.

На запрос Sputnik Министерство культуры Абхазии ответило, что храм в селе Аацы был построен в конце XIX века. Контроль над строительством объекта осуществляло Общество распространения христианства на Кавказе. Храм состоит в государственном списке объектов историко–культурного наследия. Стены и свод сооружения сохранились достаточно хорошо, однако кровля утрачена.

© Sputnik / Ренат Пачалия Задняя часть храма в селе Аацы

Воспоминания старцев

По воспоминаниям жителей села, в первые годы становления Советской власти храм был действующим. В его передней части была деревянная пристройка, на которой висели колокола. По утрам можно было услышать их звон. Колокола были сняты, и переплавлены на нужды Советской власти под лозунгом "религия - враг народа". Неподалеку от этого храма сохранились захоронения монахов.

Как рассказал местный житель Сакрат Малия, ближе к 1940 году храм открыли, но уже не как церковь. Его превратили в сельский клуб.

"В то время там проводили киносеансы. А где-то перед началом Великой Отечественной войны была проведена пристройка трехэтажной передней части храма из кирпичей. Там, на третьем этаже была расположена библиотека, а на втором почта. Первый этаж выполнял функцию зала, где проводили различные мероприятия",- рассказал Малия.

Сакрат добавил что, спустя несколько лет почту, библиотеку и кинотеатр перенесли в другое здание неподалеку. После этого храм забросили. До развала Союза он использовался как склад.

Откуда кипарисы?

Вокруг храма высажены многолетние кипарисы.

Согласно легенде, которую рассказывают местные жители, когда-то храм был огорожен деревянным забором. Когда казаки решили покинуть село Аацы, уезжая каждый забирал с собой на память колышко забора, а на его место сажали кипарис. На правдивость этой легенды сельчане настаивают, так как по их словам, не чем другим не объяснить, почему деревья расположены друг от друга на таком близком расстоянии.

Но есть и другая версия появления кипарисов. Как рассказал один из жителей Аацы, до установления Советской власти вокруг храма было расположено кладбище. По традиции казаков, на месте захоронения сажали кипарисы.

Возвращение к жизни

Как рассказали Sputnik в Министерстве культуры Абхазии, разработка проекта реставрации храма проводилась по заказу Абхазской православной церкви. План реставрации был представлен ведомству в 2015 году и был одобрен. В том же году был согласован план очистки территории церкви от растительности.

Восстановление храма в селе Аацы © Sputnik / Ренат Пачалия

Восстановление храма в селе Аацы © Sputnik / Ренат Пачалия

Восстановление храма в селе Аацы © Sputnik / Ренат Пачалия 1 / 3 © Sputnik / Ренат Пачалия Восстановление храма в селе Аацы

Храм реставрируется за счет средств жителя этого села, который воздержался от комментариев по поводу восстановительных работ. Работы ведутся под контролем Министерства Культуры. На сегодняшний день храм отреставрирован на 70 процентов.