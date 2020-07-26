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Пациент с коронавирусом скончался в больнице Гудауты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (640)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200726/1030620541/Patsient-s-koronavirusom-skonchalsya-v-bolnitse-Gudauty.html

Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии было подтверждено накануне. С начала пандемии в республике было зафиксировано 55 случаев COVID-19.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Один из заболевших коронавирусом пациентов скончался в Гудаутской больнице,  причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"В ночь на воскресенье 26 июля в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведенный накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием. Несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится восемь пациентов с COVID-19.

За все время пандемиии коронавируса в Абхазии скончались два человека, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (640)


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