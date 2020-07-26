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Более двух миллионов патронов обнаружили на складе в Сухуме

© Foto / Пресс-служба МВДРА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200726/1030620891/Bolee-dvukh-millionov-patronov-obnaruzhili-na-sklade-v-Sukhume.html

Боеприпасы изъяты и отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Абхазии.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъяли 2 миллиона 637 тысяч 430 патронов на территории склада строительной компании "Каскад-М" в Сухуме, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Абхазии.

"На арендуемой предприятием территории по улице Героев – пограничников были обнаружены грузовые контейнеры, которые были вскрыты в присутствии понятых. В трех контейнерах находились 1385 ящиков с патронами разного калибра", - говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяты и отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. По делу проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



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