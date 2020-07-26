Более двух миллионов патронов обнаружили на складе в Сухуме

Боеприпасы изъяты и отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Абхазии.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъяли 2 миллиона 637 тысяч 430 патронов на территории склада строительной компании "Каскад-М" в Сухуме, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Абхазии.

"На арендуемой предприятием территории по улице Героев – пограничников были обнаружены грузовые контейнеры, которые были вскрыты в присутствии понятых. В трех контейнерах находились 1385 ящиков с патронами разного калибра", - говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяты и отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. По делу проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.