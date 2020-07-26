Главврач рассказал о режиме работы Сухумской горбольницы

Один из заразившихся COVID-19 был пациентом кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, часть врачей медучреждения отправлены на самоизоляцию.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Cухумская городская клиническая больница работает в штатном режиме, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач медучреждения Вячеслав Абухба.

"Мы принимаем всех, как и положено, но строго усилили санитарный контроль за всеми поступающими. Используем индивидуальные средства защиты. Больница работает, мы никому не отказываем в приеме. Тех пациентов, чьи заболевания можно лечить в домашних условиях, отправляем домой", - объяснил он.

По словам Абухба, на сегодняшний день на самоизоляции находятся четверо сотрудников кардиологического отделения Горбольницы.

"Они чувствуют себя нормально, у них нет никаких симптомов заболевания. Нехватки врачей в кардиологическом отделении нет", - добавил он.

Также Абухба отметил, что после выявленного случая заражения коронавирусом пациента больницы, в здании ведется постоянная дезинфекция помещений.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье 26 июля в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведенный накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием.

22 июля Министерство здравоохранения Абхазии сообщило о том, что вирус диагностирован у двоих мужчин. Один из заболевших находился на лечении в Сухумской городской больнице, куда попал после прохождения лечения в одной из клиник Краснодара.

Всего с 22 июля в Абхазии зафиксировано 17 случаев заражения COVID-19, с начала пандемии в республике было зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией.