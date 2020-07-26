15:39 26 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.60
  • EUR83.10
Поиск

Главврач рассказал о режиме работы Сухумской горбольницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (640)
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200726/1030621278/Glavvrach-rasskazal-o-rezhime-raboty-Sukhumskoy-gorbolnitsy.html

Один из заразившихся COVID-19 был пациентом кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, часть врачей медучреждения отправлены на самоизоляцию.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Cухумская городская клиническая больница работает в штатном режиме, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач медучреждения Вячеслав Абухба.

"Мы принимаем всех, как и положено, но строго усилили санитарный контроль за всеми поступающими. Используем индивидуальные средства защиты. Больница работает, мы никому не отказываем в приеме. Тех пациентов, чьи заболевания можно лечить в домашних условиях, отправляем домой", - объяснил он.

По словам Абухба, на сегодняшний день на самоизоляции находятся четверо сотрудников кардиологического отделения Горбольницы.

"Они чувствуют себя нормально, у них нет никаких симптомов заболевания. Нехватки врачей в кардиологическом отделении нет", - добавил он.

Также Абухба отметил, что после выявленного случая заражения коронавирусом пациента больницы, в здании ведется постоянная дезинфекция помещений.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пациент с коронавирусом скончался в больнице Гудауты

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье 26 июля в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведенный накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием.

22 июля Министерство здравоохранения Абхазии сообщило о том, что вирус диагностирован у двоих мужчин. Один из заболевших находился на лечении в Сухумской городской больнице, куда попал после прохождения лечения в одной из клиник Краснодара.

Всего с 22 июля в Абхазии зафиксировано 17 случаев заражения COVID-19, с начала пандемии в республике было зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (640)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото 2020 года, снятые на iPhone
Смотр на воде: парад военных кораблей в честь Дня ВМФ России во Владивостоке
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться