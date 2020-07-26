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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (444)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200726/1030624363/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-27-iyulya.html

В понедельник 27 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В понедельник 27 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер, слабый и  умеренный 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С  до +23°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

                           

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (444)


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