Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 июля

В понедельник 27 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В понедельник 27 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.