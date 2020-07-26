Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 июля

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В понедельник 27 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.