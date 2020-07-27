"Колесо" на полигонах: военные ЮВО в Абхазии начали обучение по новой системе

Уникальность новой системы заключается в возможности обеспечения максимального привлечения личного состава к процессу обучения по предметам боевой подготовки без отрыва на выполнение обязанностей внутренней службы и боевого дежурства.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Российские военнослужащие Южного военного округа в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы "Колесо" в ходе мероприятий боевой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.

К плановым занятиям по боевой подготовке на полигонах Цабал и Нагвалоу привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Суть новой системы заключается в раздельных потоках обучения подразделений, которые включают в себя освоение теории ведения боя и управления силами в учебных классах, приобретение навыков с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров и практическую отработку задач непосредственно на полигонах Абхазии в горной местности и на берегу Черного моря. При этом смена мест проведения занятий между подразделениями происходит еженедельно", - говорится в сообщении.

В течение месяца военнослужащие две недели изучают теорию, закрепляют полученные знания на приказарменной учебной базе, а одну неделю посвящают практике, круглосуточно находясь на полигоне.

"Программа обучения предусматривает проведение не менее 50% занятий по огневой подготовке и вождению боевых машин в горах в ночное время суток", - отметили в пресс-службе ЮВО.

Особое внимание в боевой учебе уделяется освоению новых образцов вооружения и военной техники, поступающих в воинское соединение, в том числе танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3 и другой техники.