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Вне конкурса: АГУ зачислил всех абитуриентов без экзаменов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (643)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200727/1030627326/Bez-konkursa-AGU-zachislil-vsekh-abiturientov-bez-ekzamenov.html

Из-за эпидемиологической ситуации в стране приемная комиссия Абхазского государственного университета решила изменить правила поступления в вуз.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Приемная комиссия Абхазского государственного университета приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов, сообщил Sputnik первый проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия.

"Из-за того что ситуация в стране с коронавирусом в последнее время ухудшилась, мы приняли решение принять абитуриентов без экзаменов во избежание распространения вируса", - отметил Маландзия.

Также он добавил, что есть еще одна причина, почему студентов приняли без экзаменов.

Студенты в АГУ
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он объяснил это тем, что в этом году по первым вступительным экзаменам стало ясно, что общий уровень знаний абитуриентов "оставляет желать лучшего". Именно поэтому приемная комиссия решила не испытывать дальше студентов, а проверить их знания на первой сессии.

"В период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не смогли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам", - рассказал Маландзия.

В этом году в Абхазский государственный университет было подано 668 заявок на поступление.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (643)


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