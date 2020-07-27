Вне конкурса: АГУ зачислил всех абитуриентов без экзаменов

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Приемная комиссия Абхазского государственного университета приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов, сообщил Sputnik первый проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия.

"Из-за того что ситуация в стране с коронавирусом в последнее время ухудшилась, мы приняли решение принять абитуриентов без экзаменов во избежание распространения вируса", - отметил Маландзия.

Также он добавил, что есть еще одна причина, почему студентов приняли без экзаменов.

Он объяснил это тем, что в этом году по первым вступительным экзаменам стало ясно, что общий уровень знаний абитуриентов "оставляет желать лучшего". Именно поэтому приемная комиссия решила не испытывать дальше студентов, а проверить их знания на первой сессии.

"В период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не смогли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам", - рассказал Маландзия.

В этом году в Абхазский государственный университет было подано 668 заявок на поступление.

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