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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (447)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200727/1030628879/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-28-iyulya.html

Во вторник 28 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Во вторник 28 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, поздним вечером возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и  умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +20°С  до +25°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (447)


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