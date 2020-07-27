Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 июля

Во вторник 28 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Во вторник 28 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, поздним вечером возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.