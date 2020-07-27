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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (447)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200727/1030629293/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели, с 27 июля по 2 августа, на Черноморском побережье Абхазии будет преимущественно без осадков, температура днем будет подниматься до +30 градусов.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. В понедельник и во вторник до позднего вечера территория будет под влиянием теплого сектора южного циклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В среду и в четверг – в зоне повышенного атмосферного давления, временами дождь, возможна гроза. В пятницу – без осадков, а на выходные при прохождении холодного атмосферного фронта циклона с северо-запада ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды до +27°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (447)


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