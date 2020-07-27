Кабмин объявил 31 июля праздничным и нерабочим днем в честь Курбанныхуа

В этом году мусульманский праздник Курбан-байрам, который в Абхазии называют Курбанныхуа, выпадает на пятницу, 31 июля.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. В пятницу, 31 июля, в Абхазии будет праздничный нерабочий день в честь празднования Курбанныхуа, сообщила пресс-служба Кабинета министров республики.

"Объявить 31 июля (пятница) 2020 года праздничным нерабочим днем Курбанныхуа", - говорится в тексте указа Кабмина.

Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения - исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В республике праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.