Еще два случая коронавируса выявлено в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии с начала пандемии составляет 57 человек.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Еще два случая заболевания коронавирусом выявлено в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения республики от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у двух человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся восемь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, семь человек находятся дома на самоизоляции.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.