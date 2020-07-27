04:22 28 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.59
  • EUR83.78
Поиск

Еще два случая коронавируса выявлено в Абхазии

© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (644)
2082112
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200727/1030631221/Esche-dva-sluchaya-koronavirusa-vyyavleno-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии с начала пандемии составляет 57 человек.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Еще два случая заболевания коронавирусом выявлено в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения республики от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у двух человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся восемь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, семь человек находятся дома на самоизоляции.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (644)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глубокие и безбрежные: самые необычные бассейны мира
Декоммунизация по-одесски: как Ленина превратили в болгарского переселенца
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться