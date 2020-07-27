Финализируй это: Парламент Абхазии провел заседание и ушел на каникулы

Очередное заседание сессии Парламента состоялось в понедельник 27 июля. Прежде чем уйти на каникулы, депутаты обсудили более 10 вопросов.

В Парламенте обсудили изменение закона о бюджете на 2020 год, исполнение бюджетов внебюджетных фондов и подведение итогов комиссии по нефтедобыче, а также заслушали годовой отчет Банка Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Банковский отчет

Заседание Парламента началось с годового отчета главы Банка Абхазии Беслана Барателиа за 2019 год.

На 1 января 2020 года банковская система Абхазии была представлена Национальным банком и 11 кредитными организациями. В 2019 году была зарегистрирована новая организация – РНКО "АграА Групп".

Валюта среднего баланса кредитных организаций за 2019 год увеличилась на 1,1 миллиарда рублей. На 1 января 2020 года она составила 12,5 миллиарда рублей.

Сумма, выданная Банком Абхазии кредитным организациям на 1 января 2020 года, составила 1,9 миллиарда рублей. Это составляет 15,5% валюты свободного баланса кредитных организаций.

"Наибольший удельный вес в структуре ресурсов, предоставленных Банком Абхазии на 1 января 2020 года, приходится на кредиты рефинансирования – 52,1 % и субординированные – 36,3 %", – отметил Барателиа.

За отчетный период больше всего кредитов было выделено юридическим лицам – 1,6 миллиарда рублей, из них государственным предприятиям выдали 147 миллионов рублей. Сумма кредитов физическим лицам составила 1,3 миллиарда рублей.

Финансовый результат шести из одиннадцати банков оказался положительным, их общая прибыль составила 48,8 миллионов рублей.

Глава Банка Абхазии предоставил и цифры по налично-денежному обороту в банковской системе республики. По его данным, за 2019 год в кассы банков поступило 30,8 миллиарда рублей. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Основная доля поступлений от торговой выручки – 33,4%, от совершения операций перевода денег по поручениям физлиц – 17,7%, поступления на счета индивидуальных предпринимателей – 13%, от реализации платных услуг – 6,7%.

Из касс банков же было выдано 24,2 миллиарда рублей.

За 2019 год в страны ближнего зарубежья перевели 5,5 миллиарда рублей, это на 2% больше, чем за 2018 год. Больше всего деньги отправляют в Россию – 76,6%. В страны Средней Азии совокупная доля переводов составляет 13,3%.

Переводы в Абхазию сократились по сравнению с 2018 годом. В 2019 году они составили 920,9 миллиона рублей.

Беслан Барателиа в своем отчете отметил и тот факт, что в 2019 году завершился процесс интеграции национальной платежной системы "АПРА" с российской платежной системой "Мир".

По отчету у парламентариев вопросов не возникло. Но депутат Алмас Джапуа поинтересовался, принимаются ли Банком Абхазии какие-либо меры по облегчению финансового бремени в связи с тяжелой ситуацией из-за пандемии коронавируса.

"Кабинет министров предлагает рассмотреть комплекс мер по облегчению финансового бремени по налоговым и таможенным мероприятиям. Стоит ли нам ждать комплексных решений в отношение физических и юридических лиц от кредитных организаций в период, когда люди не способны в принципе ничего оплачивать?"- задал вопрос депутат.

Барателиа ответил, что Национальным банком уже было рекомендовано коммерческим банкам реструктуризировать кредиты.

После вынесения постановления на голосование депутаты Парламента приняли годовой отчет Национального банка за 2019 год.

Метаморфозы бюджета

На заседании Парламента министр финансов Владимир Делба выступил с проектом о внесении изменении в закон "О республиканском бюджете".

"Основной лейтмотив" изменений в закон о бюджете, по словам министра финансов Владимира Делба, - это реализация межведомственных соглашений по повышению заработных плат отдельным категориям работников бюджетной сферы – образования, здравоохранения, науки, культуры. Общий объем за 2020 год составляет 453 миллиона рублей.

По словам Делба, в таком случае изменяются и основные характеристики межбюджетных трансфертов.

Еще одна причина внесения изменении корректировок в бюджет – реализация указа президента по оптимизации штатной численности бюджетной сети и расходов на ее содержание, общий объем которой составил более 17 миллионов рублей.

"Это прогнозные показатели, которые сегодня помогли республиканскому бюджету в целом оптимизировать такую сумму. Более того, в течение полугода обеспечили оптимизацию своих целевых программ, в частности это Минздрав и Минкульт. В целом закон, если вы его поддержите, на ближайшее время в короткие сроки позволит нам реализовать одно из самых главных направлений – обеспечить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Повышение произойдет с учетом индексации с 1 января 2020 года", – обратился Делба к парламентариям и добавил, что изменения в закон позволят ускорить процесс выплаты пенсий за июль, которые уже задерживаются.

Однако депутат Батал Айба высказался против законопроекта. По его словам, выполнение бюджета на данный момент составляет 37%.

"То есть здесь частично секвестор идет. В принципе картина не соответствует тем показателям, которые в данном законопроекте предусмотрены. И я считаю, что данный законопроект преждевременный", – подчеркнул Айба.

После долгого обсуждения проект изменения бюджета на 2020 год был принят большинством депутатов.

Отчеты внебюджетных фондов

На сессии Парламента внебюджетные фонды Абхазии отчитались по исполнению бюджета за 2019 год. Пенсионный фонд исполнил бюджет по расходам в сумме 958 миллионов 454 тысячи рублей. На аппарат управления фонда ушло 16 миллионов 156 тысяч рублей. На пенсионное обеспечение – 942 миллиона 297 тысяч рублей.

Остаток средств на 1 января 2020 года составил 49 миллионов рублей.

Такими же показателями не может похвастаться Фонд обязательного медицинского страхования. В бюджете общий объем доходов был предусмотрен в размере 42 миллионов 587 тысяч рублей. Однако фактически поступило 37 миллионов 564 тысячи рублей.

На аппарат управления фонда ушло два миллиона 200 тысяч рублей. И 35 миллионов 996 тысяч рублей – на выполнение целевых программ. Остаток денег в фонде на 1 января 2020 года составил 920 тысяч рублей.

В Фонде соцстрахования и охраны труда в 2019 году бюджет был исполнен на 102 миллиона 10 тысяч рублей, что составило 93% от его показателей. При этом задолженность перед фондом составила 37 миллионов 857 тысяч рублей.

На программу "Социальная политика" ушло 93 миллиона 768 тысяч рублей, из них свыше 35 миллионов – выплаты по беременности и родам, свыше 17 миллионов – при рождении ребенка, свыше 18 миллионов – по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и так далее.

По результатам деятельности фонда за 2019 год переходящий остаток составил семь миллионов 202 тысячи рублей.

Похвалы со стороны парламентариев удостоился Дорожный фонд, который исполнил доходную часть бюджета на 116% к показателям, утвержденным законом.

Поступление налога на реализацию горюче-смазочных материалов составило свыше 39 с половиной миллионов рублей. Поступление налога с владельцев транспортных средств – свыше 41 миллиона 340 тысяч рублей.

По расходам бюджет был исполнен на 98% - 68 миллионов 896 тысяч рублей. На общегосударственные вопросы потратили семь миллионов 517 тысяч рублей.

Фактическое содержание, ремонт и обустройство республиканских дорог, а также на содержание и ремонт дорог местного назначения потратили 61 миллион 381 тысячу рублей.

Остаток денежных средств на 1 января 2020 года составил 12 миллионов 794 тысячи рублей.

Доходная часть Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в 2019 году составила 116 миллионов 908 тысяч рублей. А расходная – 116 миллионов 331 тысяча рублей.

На "Общегосударственные вопросы" ушло свыше 15 миллионов рублей, на аппарат управления фонда – свыше шести миллионов рублей. В "Резервный фонд" перевели один миллион 999 тысяч рублей, на "Социальную политику" – свыше 101 миллиона рублей (лечение и обеспечение медикаментами инвалидов ОВНА).

Фонд репатриации в 2019 году выполнил доходную часть бюджета на 95%. При плане в 151 миллион 590 тысяч рублей в фонд поступило 144 миллиона 182 тысячи рублей.

Расходная часть была выполнена на 92% - 139 миллионов 218 тысяч рублей.

На общегосударственные вопросы (функционирование органов исполнительной власти, идеологическая работа с репатриантами и другое) фонд израсходовал 18 миллионов 270 тысяч рублей, на строительство жилья репатриантам – 115 миллионов 801 тысячу рублей, на социальную политику – 16 миллионов рублей.

Отчеты всех фондов за 2019 год были приняты парламентариями.

Предложение президента

Представитель президента в парламенте Саида Бутба представила парламентариям проект, который предусматривает изменения в таможенное, налоговое и миграционное законодательство.

Законопроект предусматривает внесение изменений в пять законов Абхазии:

Об основах налоговой системы. Законопроект предполагал наделение Кабинета министров полномочиями по принятию нормативно правовых актов в части приостановления, отмены или переноса на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, представление в налоговый орган налоговой декларации, расчетов, бухгалтерской финансовой отчетности и иных документов и сведений, а также продление сроков направлений исполнения требований об уплате налогов, пеней и штрафов за нарушение законодательства о налогах и определение порядка и условий предоставления отсрочки, рассрочки по уплате налогов пеней и штрафов

О системе налогообложения в виде спецналога на отдельные виды деятельности. Изменения предполагали наделения Кабмина полномочиями по принятию нормативно-правовых актов, которые будут устанавливать порядок применения корректирующих коэффициентов.

О патентной системе налогообложения. Предполагалось наделение Кабинета министров функциями по определению порядка применения корректирующего коэффициента.

Таможенный кодекс. Изменения, предлагаемые представителем президента, касались регулирования и предоставления рассрочки уплаты таможенных платежей, а также осуществление в отношении субъектов внешнеэкономической деятельности отдельных форм таможенного контроля.

Миграционное законодательство. Законопроектом предлагалось внести изменения в закон о порядке въезда и выезда в части наделения Кабинета министров полномочиями по продлению сроков обыкновенных рабочих виз до конца этого года.

"Цель законопроекта – поддержка субъектов предпринимательской деятельности в части предоставления отсрочки уплаты налогов, улучшение положения субъектов внешнеэкономической деятельности в части предоставления рассрочки уплаты таможенных пошлин, обеспечение законного пребывания на территории Республики Абхазия иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности. Наделение Кабинета министров такими полномочиями по принятию данных актов, на наш взгляд, позволит в условиях, когда невозможно спрогнозировать ситуацию, которая очень быстро меняется, оперативно решать те вопросы, которые на текущий момент будут актуальны", – сказала Бутба и добавила, что законопроект носит срочный характер и его действие истекает 31 декабря 2020 года.

Депутат Натали Смыр отметила, что парламентский комитет по бюджету поддержал этот законопроект, он необходим, однако у нее возник ряд вопросов.

"Не представлено пояснение, какой экономический эффект будет иметь продление сроков уплаты налогов и предоставление отчетности, приостановление отмены или перенос налогового контроля и таможенного контроля. В связи с этим, есть риск негативного влияния на исполнение доходной и расходной части бюджета", – отметила Смыр.

Многие депутаты высказались против передачи некоторых полномочий Кабинету министров. Натали Смыр обратила внимание коллег на то, что "здесь в некотором смысле происходит подмена понятий" – депутаты на целый год отдают свои полномочия Кабмину в части контроля.

После долгого обсуждения Парламент не принял законопроект о внесении изменений в некоторые законы, предложенные президентом и правительством в связи с пандемией коронавируса.

Рабочей группе не быть

На обсуждение в Парламенте выдвинули и вопрос о создании рабочей группы для подведения итогов работы комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности разведки и добычи нефти и привлечение экспертов для завершения работы до 30 сентября 2020 года.

Однако многие депутаты выступили против, так как, по их мнению, нет смысла создавать "очередную рабочую группу для подведения итогов работы комиссии", а при формировании прежней комиссии необходимо было учесть то, что в работе понадобятся эксперты.

По итогам голосования депутаты не приняли постановление о создании рабочей группы для подведения итогов работы комиссии по нефтедобыче.

На "закуску" депутаты оставили вопрос об уходе парламентариев в отпуск. Однако накал страстей после долгого обсуждения повестки не сразу позволил проголосовать за парламентские каникулы. Сначала мнения депутатов разделилось, и многие проголосовали против отпуска. Но после спикер Валерий Кварчия провел очередное голосование, и Парламент, наконец, ушел в отпуск продолжительностью в 36 календарных дней. Каникулы у депутатов начнутся с 1 августа.