Время экономить: как пандемия сказалась на бюджетах районов Абхазии

Бюджет Абхазии на 2020 год был принят еще в декабре 2019 года. Ничто не предвещало кризиса. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в финансовые планы страны.

По прогнозам Минфина, в текущем году возможно снижение собственных доходов государства на два миллиарда рублей. В первую очередь страдают районы, которые из-за срыва туристического сезона и некоторых других факторов не могут выполнить индикативный план.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Раньше в Абхазии кризисными считались восточные районы, чей бюджет в большей степени пополнялся за счет дотаций из Республиканского бюджета. Однако в 2020 году звание кризисных, вполне возможно, переймут и прибыльные западные районы, и даже центр. И всему виной охватившая весь мир пандемия коронавируса, а как следствие - закрытая граница и неначавшийся курортный сезон. Эти факторы отрицательно влияют на поступление в бюджетную систему страны. Налицо значительное снижение экономических показателей и деловой активности предпринимателей Абхазии.

Как отмечают в Министерстве финансов Абхазии, наибольшую сложность испытывают бюджеты Гагрского, Гудаутского и Галского районов.

Пропал источник

Гагрский район – традиционно один из самых богатых в Абхазии. В 2020 году вместе с дотацией в бюджет должно было поступить 455 миллионов рублей, по плану сам район должен был заработать 420 миллионов. Район держится на туризме. Доходная база ориентирована на три-четыре месяца курортного сезона.

В этом году финансы Гагрского района исполняют весьма грустные романсы. Бюджет за первые два квартала выполнен всего на 20%. Отставание за полугодие составило порядка 80 миллионов рублей. Это, как отмечает начальник финансового отдела администрации Гагрского района Астамур Гочуа, в первую очередь связано с отсутствием курортного сезона.

"Основные проблемы, конечно, это курортный сезон. Граница пока закрыта, отдыхающих нет. В связи с этим есть сопутствующие проблемы и по поступлениям в местный бюджет, и по финансированию расходов, – пояснил Гочуа. – Основные источники дохода – земельный налог, подоходный налог в том числе с юрлиц и бюджетных организаций, и небольшая часть дохода поступает от организаций, которые работают на территории Гагрского района – "Роснефть", "АЗиД", они платят налог на прибыль".

Аналогичная ситуация в Гудаутском районе, который, как и Гагрский, потерял из-за отсутствия туристов основные источники дохода – Рицинский национальный парк и Новоафонскую пещеру. Поступления от этих объектов должны были составить 15 миллионов за два квартала.

"Одни из основных источников дохода в бюджет района – поступления от Рицинского национального парка и Новоафонской пещеры. Эти поступления у нас называются "финансовая помощь". От Рицинского нацпарка и Новоафонской пещеры прямо в бюджет поступает 100 рублей с билета. При полугодовом плане в 15 миллионов рублей от этих объектов поступило всего лишь шесть с половиной миллионов, – отметил начальник финотдела администрации Гудауты Роман Гамисония. – За полугодие собственных доходов всего 58 миллионов 292 тысячи рублей. По плану за полгода в бюджет района должно было поступить 75 миллионов 454 тысячи рублей. Это не считая дотации".

В целом в бюджет Гудаутского района собственных доходов должно поступить 275 миллионов 109 тысяч, а дотаций - 135 миллионов 500 тысяч.

Другие источники дохода – налог на прибыль, подоходный налог, НДС, земельный налог, спецналог. Налог на прибыль при полугодовом плане 26 миллионов 89 тысяч рублей, выполнено два миллиона 825 тысяч рублей. Подоходный налог при плане 32 миллиона 779 тысяч рублей – выполнено 25 миллионов 752 тысячи рублей. Не выполняется и земельный налог, при плане в семь миллионов, поступило три миллиона 800 тысяч. В районе перевыполнение отмечается только по НДС. При плане девять миллионов 878 тысяч рублей, за шесть месяцев в бюджет поступило 13 миллионов 837 тысяч.

Ситуация с поступлениями в бюджеты Ткуарчалского, Очамчырского и Гулрыпшского районов не сильно изменилась на фоне коронавирусных мер. Конечно, общий кризис финансово-экономической системы в стране сказывается на всех, но местные бюджеты в этих районах не претерпели сильных изменений по сравнению с предыдущими годами, как рассказал замминистра финансов Саид Губаз.

В ожидании кризиса

Бюджет Галского района и в лучшие времена не мог похвастаться большими показателями. В 2020 году по нему ударил не столько коронавирус, как распоряжение президента Аслана Бжания. Он отменил решение собрания Галского района 2003 года, по которому налог на землю для жителей Гала был больше, чем в других районах республики. С одной стороны справедливость восторжествовала, с другой же – бюджет на 2020 год уже сформирован, и непонятно, откуда компенсировать недостающие средства. А они составляют порядка пяти миллионов рублей.

"Мы приблизительно посчитали, в связи с изменением ставок на земельный налог район потеряет около пяти миллионов рублей. В основном бюджет района пополняется за счет земельного налога. В Гале большие участки занимают ореховые и цитрусовые насаждения", – рассказала начальник финотдела администрации Галского района Нина Глунчадзе.

По плану же в 2020 году в Галском районе запланировано 60 миллионов 841 тысяча рублей собственных доходов и 145 миллионов дотации из республиканского бюджета.

В Сухумском районе пока нет отставаний по исполнению бюджета на 2020 год. Поступление собственных доходов за первое полугодие 2020 года в район составило 53 миллиона 577 тысяч рублей, при полугодовом плане 39 миллионов 647 тысяч рублей.

Однако здесь тоже ожидают кризис. Основной источник дохода – поступления от акционерного общества "Апсны-дьюти", которое не работает уже почти четыре месяца из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

"Основным налогоплательщиком в бюджет района является акционерное общество "Апсны-дьюти", которое уже уплатило в бюджет налоговых платежей в общей сумме 29 миллионов 850 тысяч рублей, при годовом плане 46 миллионов 600 тысяч рублей. Другие источники дохода – "Абхазтоп" и "Роснефть Абхазия". 50% бюджета составляют налоговые поступления от "Апсны-дьюти". В связи с тем, что объект не работает и нет поступлений, я думаю, что району будет тяжело справиться с расходными обязательствами", – отметила начальник финансового отдела Сухумского района Мадина Тарба.

В Сухумском районе годовые поступления в бюджет - 90 миллионов 726 тысяч собственных и 22 миллиона дотационных.

Затянуть пояса

Плохая пополняемость бюджетов районов заставила Минфин и местные власти пересмотреть свой индикативный план и затянуть пояса. Так в районах пошли по пути экономии.

"Говорить о том, что плановые показатели будут исполнены в полном объеме, не представляется возможным. И объективно оценивая ситуацию, необходимо естественно производить оптимизацию расходов, предусмотренных бюджетами разных уровней – республиканского бюджета, местных бюджетов. В этой связи, во исполнение распоряжения президента, издано распоряжение правительства от 26 июня 2020 года об определении приоритетных направлений финансирования расходов бюджетной системы в 2020 году. В соответствии с этим распоряжением определены приоритетные направления финансирования. Это в первую очередь расходы, связанные с реализацией мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, осуществление выплат социального характера и выплаты по внешним и внутренним обязательствам", – рассказал замминистра финансов Саид Губаз.

Во всех районах Абхазии сейчас сокращают расходы на горюче-смазочные материалы для служебных машин и канцелярию. Однако финансирование основных расходов – выплаты по зарплатам и социальным обязательствам – они не могут прекратить.

В Гагрском районе пока выживают за счет сокращений расходов и дотаций из республиканского бюджета, которые уже выплачены в полном объеме.

В Гудаутском районе дефицит пока покрывается за счет дотаций и жесткой экономии.

"За первое полугодие при плане в 67 миллионов 500 тысяч дотаций, мы получили 73 миллиона 866 тысяч рублей. То есть частично нам помогает республика покрывать кассовые пробелы, которые идут по доходной части. Район выживает за счет того, что экономит на расходах. Оставили только необходимые расходы. За первое полугодие район потратил 142 миллиона 685 тысяч рублей. Из них более 125 миллионов ушло на заработную плату. У нас ежемесячный расход на питание в садиках порядка 600 тысяч, на ГСМ на школьные автобусы уходило ежемесячно порядка полумиллиона рублей. Также коммунальные службы стараемся держать на плаву, чтобы хотя бы мусор вывозили, но основная их работа была приостановлена", – пояснил начальник финотдела администрации Гудаутского района Роман Гамисония.

В Сухумском районе также выплаты идут только по зарплатам и социальным обязательствам. Если в первом полугодии не было проблем по финансированию расходов, то они ожидаются уже в третьем и четвертом кварталах.

"Мы рассчитаем на дотацию из республиканского бюджета, которая запланирована в этом году в размере 22 миллионов, из республиканского бюджета еще ничего не поступало в виде дотаций в связи с тем, что мы как-то справлялись сами. Мы рассчитываем, что дотацию получим в обещанном размере", – отметила начальник финотдела Мадина Тарба.

В Галском районе пока озадачены. Как сокращать расходы, которые и так по минимуму были заложены, в финотделе не представляют.

"Земельный налог сократится, значит, либо мы должны сократить расходы, либо государство должно добавить нам дотацию. Потому что у нас все расходы по минимуму заложены в бюджете. По пути сокращения, я даже не знаю, что можно будет сделать. В основном у нас большие расходы идут по городскому хозяйству, по больнице. Мы не можем сократить больнице расходы на ГСМ. В общем, очень сложная ситуация у нас", – добавила начальник финансового отдела администрации Галского района Нина Глунчадзе.

Есть и повышения

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, правительство Абхазии решило увеличить заработные платы основным категориям работников госучреждений – в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Средства изыскали из российской финпомощи.

"В рамках реализации ранее достигнутых соглашений с Российской Федерацией Кабинетом министров принято решение о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. В рамках реализации этого постановления будет производиться индексация заработной платы с января 2020 года, что позволит увеличить среднюю заработную плату работников указанных категорий в среднем от 10 до 20%. Всего реализация этого постановления обойдется государству в 453 миллиона рублей", – добавил замминистра финансов Саид Губаз.