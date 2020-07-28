Постойте в очереди: как не "проморгать" место в абхазском детсаду

По данным Министерства просвещения Абхазии, всего в республике 39 государственных детских садов, в которых обучаются 4850 воспитанников.

В этом году из детских садов Абхазии выпускают 1285 детей, о точном количестве свободных мест в садах пока что неизвестно, так как в связи с эпидемиологической ситуацией в стране санитарные службы должны дать свои рекомендации по лимиту детей в одной группе.

Асмат Цвижба, Sputnik

Индивидуальный подход или экономия

В Абхазии проблема с зачислением в детсады стоит не так остро, как, например, в России. Родителям не приходится задумываться о том, как пристроить свое чадо в сад еще до его появления. Однако, если хочется попасть в детский сад с хорошими отзывами, то встать в очередь придется заранее.

В государственный сад детей отдают в три года. По словам директора государственного детсада в Гудауте Беллы Таркил, когда ребенку исполняется два года, родители уже становятся в очередь и пишут заявления в районный отдел образования.

В этом году гудаутский детсад выпускает 33 воспитанника. Директор отмечает, что нехватка мест в младших группах – дело привычное.

"В этом случае нам помогают частные детсады. Они не составляют нам конкуренцию, наоборот, если у родителей есть финансовая возможность, они просто отправляют детей туда", - отметила она.

В частных детсадах количество детей в группах вдвое, а то и втрое меньше. Обычно в одной группе не более 10-15 детей, в то время как в государственных садах их зачастую более 20 человек. По словам владелицы сухумского частного сада "Улыбка" Анюты Барциц, многие родители предпочитают частные сады государственным, потому что в них более индивидуальный подход к каждому ребенку. Правда, и плата в несколько раз выше – от 5 до 12 тысяч рублей в месяц, вместо государственных 300 рублей.

"Рабочий день у нас с 8:30 до 18:00. Обучение проходит в игровой форме, питание трехразовое. Конечно, бывают, что детей забирают, в том числе и из-за нехватки финансов, но сейчас не могу сказать, что мы ощущаем на себе финансовый кризис", - отметила она.

Однако очамчырские коллеги Барциц с ней не согласны и утверждают, что коронакризис сильно сказался на финансовых возможностях жителей города. В связи с пандемией садик был закрыт в течение трех месяцев.

"Желающих отдать детей в наш сад в новом учебном году много, но из-за того, что не все могут платить пять тысяч рублей в месяц, стараются отдавать в государственные сады. Все же в Очамчыре не так много жителей, которые могут себе обеспечить частный сад", - отметила директор частного сада Мадина.

Такая же ситуация в Гудаутском районе. По словам заведующей частным детским садом города Марины Сакания, из 20 воспитанников после снятия ограничения остались 12.

"Но мы все равно будем работать, как бы сложно нам ни было, потому что это помощь родителям. Будем надеяться, что все восстановится и будем работать дальше", - добавила она.

"Строго" по правилам

В Ткуарчалском и Галском районах необходимости в частных детсадах нет. В государственных садах есть все возможности и условия, чтобы принять необходимое количество детей, но и здесь есть своя "иерархия".

По словам заведующей одного из галских детсадов Лонды Думава, в первую очередь дирекция рассматривает заявления от военнообязанных, работников юридических учреждений, многодетных семей и работающих мам, а также родителей, чьи старшие дети уже ходят в сад. В Сухуме же, как отметила заведующая детсадом "Алашара" Мадина Тужба, некоторые дети не всегда дожидаются своей очереди.

"Мы сразу принимаем 50 детей, а оставшиеся заявки рассматриваем в течение года. Когда кто-то уходит в другой садик или переезжает в другой район, мы начинаем рассматривать оставшиеся заявки и, если есть возможность, принимаем. Но часто бывают случаи, что дети сразу же идут в школу, вообще не посещая сад", - объяснила она.

Если в Сухуме очередь на место приходится занимать заранее и ждать, то в Ткуарчале другая проблема – места есть, а вот детей на них нет. По словам заведующей ткуарчалским детским садом "Амра" Ванды Ахуба, учреждение рассчитано на прием 81 ребенка, а в сад ходят лишь 40 детей.

"У нас нет необходимости оставлять заявки заранее, мы начинаем рассматривать их с 20 августа. Бывает, что набор продолжается в сентябре, а потом еще дополняется. Единственное условие – мы принимает детей только с трех лет, и это строго контролируется. В городе работа не кипит и, думаю, что у родителя не должно возникнуть проблем посидеть со своим малышом до трех лет", - отметила она.

Еще одна проблема – распределение по детсадам согласно прописке ребенка. По нормам Министерства просвещения Абхазии, ребенок должен быть зачислен в детсад в том районе, в котором прописан. На практике этого правило часто нарушается. Обычно родители отдают детей в сады, которые находятся недалеко от места их работы, а это почти всегда центральная часть города. От того и мест в городских садах центральной части всегда очень мало, а группы доходят до 30 детей. Как сообщили Sputnik в пресс-службе Минпросвещения, с этой тенденцией бороться пытаются, но не всегда получается.