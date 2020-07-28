Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 июля

В среду 29 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +29°С.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. В среду 29 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до второй половины дня умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.