17:52 28 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.92
  • EUR84.26
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (448)
147 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200728/1030637943/-Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-24-iyulya-.html

В среду 29 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +29°С.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. В среду 29 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до второй половины дня умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С  до +23°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (448)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глубокие и безбрежные: самые необычные бассейны мира
"Ханна" бушует в Техасе: ураган унес четыре жизни
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться