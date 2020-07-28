Сергей Шамба назначен Секретарем Совбеза Абхазии

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамба Секретарем Совета безопасности республики, сообщается на сайте главы государства.
С октября 2014 года должность занимал Мухамеда Килба. 16 января этого года он был освобожден с занимаемого поста.
Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте.
С 1997 по 2010 годы возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии.
С февраля 2010 года по сентябрь 2011 руководил Кабинетом Министров республики.
В 2004 и в 2011 годах выставлял свою кандидатуру на пост президента Абхазии.
С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом Парламента республики.
С января 2016 года возглавлял республиканскую политическую партию "Единая Абхазия".