Сергей Шамба назначен Секретарем Совбеза Абхазии

Пост и.о. секретаря Совета безопасности Абхазии с января 2020 года занимал Беслан Квициния, который 22 июля был освобожден от должности и назначен начальником Управления государственными дачами.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамба Секретарем Совета безопасности республики, сообщается на сайте главы государства.

С октября 2014 года должность занимал Мухамеда Килба. 16 января этого года он был освобожден с занимаемого поста.

Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте.

С 1997 по 2010 годы возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии.

С февраля 2010 года по сентябрь 2011 руководил Кабинетом Министров республики.

В 2004 и в 2011 годах выставлял свою кандидатуру на пост президента Абхазии.

С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом Парламента республики.

С января 2016 года возглавлял республиканскую политическую партию "Единая Абхазия".