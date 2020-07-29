"Командировка" в один конец: почему граждане Узбекистана не могут покинуть Абхазию

Около пятидесяти граждан Узбекистана вот уже больше недели пытаются уехать на свою родину, однако их попытки остаются тщетными. О том, почему иностранные граждане не могут покинуть Абхазию, читайте в материале Sputnik.

Трудовые мигранты из Узбекистана сообщили Sputnik, что у многих из них нет работы в связи с экономическим кризисом, который коснулся в том числе и Абхазию. Несмотря на сложности, они надеются, что граница с Россией будет открыта и они смогут попасть в свою страну.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В один конец

Шерзоду из Узбекистана 30 лет, в Абхазию он находится со своей семьей, женой и двумя детьми. Впервые он оказался в республике более 10 лет назад, он услышал о том, что его сограждане приезжают в республику на заработки и решил сам попробовать.

После окончания средней школы он не пошел учиться дальше, стал подрабатывать разнорабочим. В течение десяти лет Шерзод приезжает в Абхазию ежегодно, работает то на стройке, то охранником или же убирает мусор, для него нет постыдной работы, главное - это обеспечить свою семью. В Узбекистане у него живут пожилые родители, которые уже не в состоянии работать. Со всей семьей он приехал в Абхазию около года назад.

"Мы переживаем за родителей, они уже старые, дети тоже очень скучают по ним, поэтому хотим попасть домой", - говорит он.

Сейчас он работает в Гагре, охраняет гостиницу, убирает мусор на прилегающей территории. Шерзод говорит, что во время пандемии зарплаты значительно сократились.

"Например, в прошлом году я получал 1000 рублей в день, сейчас 500 рублей, потому что у работодателей нет дохода в этом году. Мы не работаем постоянно на одном и том же месте, идем туда, где платят лучше. Сейчас такого выбора нет", - отмечает разнорабочий.

Другой узбек по имени Илес рассказал, что приехал в республику на заработки в начале 2020 года. Несмотря на пандемию ему удавалось находить работу, и на данный момент он трудится на одной из частных строек. Если в докризисный период он зарабатывал до 30 тысяч рублей в месяц, то сейчас практически вдвое меньше.

"Кризис наступил не только в Абхазии, но и во всем мире, несмотря на то, что стало тяжелее с работой, конечно, здесь с голоду не умрешь. Есть фрукты, овощи, слава богу, все есть, а для того чтобы купить их, нужно работать, но несмотря на сложности, мы помогаем друг другу", - рассказал он.

До пандемии Илес приезжал с семьей в Абхазию несколько раз в год. По его словам, когда с деньгами стало сложнее, хозяева дома, который он снимает, пошли ему навстречу.

"Они меня поняли, они сказали, что за жилье платить не надо, пока ситуация не улучшится. В Абхазию я приезжаю уже 15 лет, поэтому мы хорошо знаем друг друга, есть много знакомых", - сказал он.

Почему нельзя в Россию

Для того чтобы попасть в свою страну, гражданам Узбекистана необходимо попасть на территорию России, чего они сделать не могут. Как рассказали Sputnik в пресс-службе посольства России в Абхазии иностранные граждане, в том числе граждане Узбекистана, не могут попасть на территорию Российской Федерации до снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

"Мы хотим уехать домой, нас очень много. Сначала мы хотели поехать в Сочи, затем в Москву и уже оттуда чартерным рейсом на родину в Узбекистан. Но нас не пускают на границе, говорят, что только гражданин России может пересечь границу", - рассказывает представитель узбекской общины Шерзод.

Гражданин Узбекистана отметил, что некоторые его соотечественники остались без работы, и чтобы они смогли уехать, родственники прислали им деньги.

"Мы уже долго ждем, что откроют границу, говорили, что откроют 15 июля, но снова продлили ограничения. В Абхазии мы находимся больше года, у моей семьи только узбекские паспорта", - подчеркнул он.

Замначальника Миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония рассказал, что сейчас в Абхазии находятся трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Северной Кореи, Молдавии, Украины.

"Те, у кого заканчивается срок регистрации, приходят к нам и продлевают, естественно не заезжают новые трудовые мигранты, потому что граница закрыта", - отметил он.

Гамисония добавил, что трудовые мигранты не могут покинуть территорию Абхазии, так как граница с Россией остается закрытой.

"Они должны уезжать домой через Россию, но российская граница пока закрыта", - сказал специалист.

На данный момент в Абхазии находится около полутора тысяч трудовых мигрантов, отметил Гамисония.

"Мигрант, который здесь находится, может на законных основаниях продлить свою рабочую визу. Так как у нас ограничительные меры действуют с марта, люди, у которых закончилась регистрация, продлевают на один год, поэтому мы с такими не сталкивались, которым нужно продлевать более одного раза", - подчеркнул он.

Гамисония сказал, что к ним в ведомство пока никто не обращался из числа людей, которые хотят выехать из Абхазии.

Как пытались решить проблему

Оказавшись в трудной ситуации, граждане Узбекистана решили обратиться в посольство Узбекистана в Москве, однако получить поддержку, по их словам, пока что не удалось.

"Мы звонили в посольство Узбекистана в Москве, нам сказали, что Узбекистан с Абхазией не имеет никаких отношений, если бы мы оказались на территории России, то они помогли бы нам попасть на родину. Нам нужно попасть хотя бы в Сочи, но как это сделать? Мы готовы пройти карантин, если окажемся на территории России", - отметил Шерзод.

Он говорит, что тем, у которых сейчас нет работы и не могут уехать, помогают другие выходцы из Узбекистана, делятся с ними пищей и небольшими денежными суммами.

Ограничения на пересечения границы с Россией тем временем продлены до 4 августа.