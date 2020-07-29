Помог COVID-19: как АГУ принял всех абитуриентов без экзаменов

Приемная комиссия Абхазского госуниверситета еще в начале вступительных экзаменов приняла ряд решений по ослаблению экзаменационного накала. 27 июля руководство АГУ и вовсе объявило студентам, что все они приняты без экзаменов.

О том, почему всех абитуриентов приняли в Абхазский государственный университет без экзаменов, как к этому отнеслись студенты, какие сложности возникли с бюджетными местами и как ситуация помогла родителям, читайте в материале Sputnik.

Ренат Пачалия, Sputnik

Беспрецедентная акция



Всего в этом году на поступление в Абхазский государственный университет подали заявления 668 абитуриентов.

Некоторые из них даже успели пройти первые письменные экзаменационные испытания, кто-то прошел все.

Однако из-за последних событий, связанных с активным развитием коронавирусной инфекции в Абхазии, приемная комиссия АГУ приняла решения принять абитуриентов без экзаменов.

"Вы знаете, что во время приема студентов, приходят не только поступающие, но и их родственники. Поэтому мы прекрасно понимаем, что риск заболеть коронавирусом в таких условиях весьма высок. Мы приняли решение не рисковать здоровьем абитуриентов и принять их в качестве студентов без экзаменов", - рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия и добавил, что это не единственная причина, почему было принято такое решение.

По словам Маландзия, по итогам первых письменных экзаменов стало ясно, что уровень подготовки абитуриентов в этом году "оставляет желать лучшего" - к поступлению они подготовлены плохо. Поэтому в том числе было принято решение не испытывать поступающих на вступительных экзаменах, а проверить их знание на сессии зимой.

В Управлении образования администрации города Сухум считают, что плохая подготовка абитуриентов к сдаче экзаменов не связана с уровнем школьного образования.

Главный специалист управления Манана Цугба напомнила, что из-за коронавируса были введены ограничения, в том числе были закрыты школы. Именно поэтому, по ее мнению, выпускники не смогли подготовиться к вступительным экзаменам.

"Ежегодно выпускники перед поступлением занимаются дополнительно у репетиторов, но в этом году у поступающих из-за карантина такой возможности не было. Это еще одна причина, по которой выпускники были плохо подготовлены к вступительным экзаменам", - отметила Цугба.

"Акция" Госуниверситета не могла не обрадовать, но не все родители принимают на счет своих детей формулировку "плохо подготовлен к экзамену".

"Мой сын, помимо школьной программы, в течение года занимался дополнительно у репетиторов. По результатам первого письменного экзамена было ясно, что сын попадет на второй этап испытаний", - отметил отец студента физико-математического факультета Акопа Миграняна, который впрочем не отрицает, что в общем студенты могли быть плохо подготовлены.

Вчерашние абитуриенты тоже не остались в стороне и высказали свое мнение. Студентка исторического факультета Сария Отырба не отрицает, что из-за пандемии, возможно, студенты плохо подготовились.

"Из-за карантина многие абитуриенты, в том числе я, перестали, дополнительно готовиться к экзаменам. Связано это в первую очередь с тем, что было непонятно, пройдут ли экзамены вообще", - отметила Отырба.

Исторический факультет - один из немногих, где успели провести все испытания для новоиспеченных студентов. Последний объединенный экзамен прошел у абитуриентов исторического факультета 25 июля.

Как рассказал студент исторического факультета Кирилл Казанфер-оглы, он относится к решению принять всех без экзаменов спокойно. По его словам, ему повезло больше, чем тем, кто "стал студентами просто так". Объяснил он это тем, что такой экзаменационный опыт поможет в дальнейшем обучении.

"Я считаю, что многие, кто получил такой шанс, не оценят его должным образом. Такие студенты будут думать, что и дальше будет такое послабление и, возможно, они не смогут перейти на следующий курс", - отметил Казанфер-оглы.

Его однокурсница Сария Отырба поддерживает решение руководства АГУ и считает, что не стоит шутить с коронавирусом, а по итогам первого семестра и так станет ясно, кто учится хорошо, а кто плохо.

"Из-за того, что я шла на бюджетное место, у меня должен был пройти дополнительный экзамен по истории России в понедельник 27 июля. По прибытии в АГУ нам сказали, что экзамена не будет, и вышло так, что все, кто претендовал на бюджетное место, прошли без дополнительного экзамена", - рассказала Отырба.

Платно или бесплатно

По словам первого проректора АГУ Виктора Маландзия, студенты, подавшие заявку на платное обучение, приняты на платные места, а те, кто претендовал на бесплатное обучение, попали на бюджетные места.

Но с бюджетниками еще предстоит разобраться, потому что на бюджетные места всегда конкурс из-за большого количество желающих.

"Конкурс на бюджетные места не прошел по плану, определяться с тем, кто останется на бесплатном обучении, будем на зимней сессии", - рассказал Маландзия и добавил, что это будет дополнительным стимулом для студентов.

Есть в этом еще один плюс, по мнению Маландзия. Учитывая кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом, многие родители рады отсрочке. Если бы конкурс прошел сейчас, то некоторые студенты не попали бы на бюджетные места, и родителям пришлось бы задуматься над тем, где искать деньги на учебу, считает Маландзия.

К тому же, как рассказал первый проректор, в этом году руководство университета приняло решение не повышать цены на учебу. Он уточнил, что такое решение касается не только новоиспеченных студентов, но и других студентов, которые обучаются на старших курсах.

Второй шанс

Руководство Абхазского государственного университета также приняло решение не прекращать работу приемной комиссии. По словам Маландзия, объявлен дополнительный набор по тем направлениям, по которым в этом году недобор.

"Нужны физики, географы, агрономы, механизаторы и электрики", - сказал ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия в интервью "Абаза-ТВ".

Виктор Маландзия объяснил, что те, кто не смог поступить в российские вузы, смогут подать заявку на поступление в Абхазский университет.

В начале августа также должны пройти экзамены по линии Россотрудничества, и абитуриенты, не прошедшие отбор, смогут поступить в Госуниверситет.