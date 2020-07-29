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Помог COVID-19: как АГУ принял всех абитуриентов без экзаменов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200729/1030640815/Pomog-COVID-19-kak-AGU-prinyal-vsekh-abiturientov-bez-ekzamenov.html

Приемная комиссия Абхазского госуниверситета еще в начале вступительных экзаменов приняла ряд решений по ослаблению экзаменационного накала. 27 июля руководство АГУ и вовсе объявило студентам, что все они приняты без экзаменов.

О том, почему всех абитуриентов приняли в Абхазский государственный университет без экзаменов, как к этому отнеслись студенты, какие сложности возникли с бюджетными местами и как ситуация помогла родителям, читайте в материале Sputnik. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Вне конкурса: АГУ зачислил всех абитуриентов без экзаменов

Ренат Пачалия, Sputnik

Беспрецедентная акция

Всего в этом году на поступление в Абхазский государственный университет подали заявления 668 абитуриентов.

Некоторые из них даже успели пройти первые письменные экзаменационные испытания, кто-то прошел все.

Однако из-за последних событий, связанных с активным развитием коронавирусной инфекции в Абхазии, приемная комиссия АГУ приняла решения принять абитуриентов без экзаменов.

"Вы знаете, что во время приема студентов, приходят не только поступающие, но и их родственники. Поэтому мы прекрасно понимаем, что риск заболеть коронавирусом в таких условиях весьма высок. Мы приняли решение не рисковать здоровьем абитуриентов и принять их в качестве студентов без экзаменов", - рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия и добавил, что это не единственная причина, почему было принято такое решение.

По словам Маландзия, по итогам первых письменных экзаменов стало ясно, что уровень подготовки абитуриентов в этом году "оставляет желать лучшего" - к поступлению они подготовлены плохо. Поэтому в том числе было принято решение не испытывать поступающих на вступительных экзаменах, а проверить их знание на сессии зимой.

В Управлении образования администрации города Сухум считают, что плохая подготовка абитуриентов к сдаче экзаменов не связана с уровнем школьного образования.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Ладария о решении АГУ о зачислении абитуриентов без экзаменов

Главный специалист управления Манана Цугба напомнила, что из-за коронавируса были введены ограничения, в том числе были закрыты школы. Именно поэтому, по ее мнению, выпускники не смогли подготовиться к вступительным экзаменам.

"Ежегодно выпускники перед поступлением занимаются дополнительно у репетиторов, но в этом году у поступающих из-за карантина такой возможности не было. Это еще одна причина, по которой выпускники были плохо подготовлены к вступительным экзаменам", - отметила Цугба.

"Акция" Госуниверситета не могла не обрадовать, но не все родители принимают на счет своих детей формулировку "плохо подготовлен к экзамену".

"Мой сын, помимо школьной программы, в течение года занимался дополнительно у репетиторов. По результатам первого письменного экзамена было ясно, что сын попадет на второй этап испытаний", - отметил отец студента физико-математического факультета Акопа Миграняна, который впрочем не отрицает, что в общем студенты могли быть плохо подготовлены. 

Вчерашние абитуриенты тоже не остались в стороне и высказали свое мнение. Студентка исторического факультета Сария Отырба не отрицает, что из-за пандемии, возможно, студенты плохо подготовились.

"Из-за карантина многие абитуриенты, в том числе я, перестали, дополнительно готовиться к экзаменам. Связано это в первую очередь с тем, что было непонятно, пройдут ли экзамены вообще", - отметила Отырба.

Исторический факультет - один из немногих, где успели провести все испытания для новоиспеченных студентов. Последний объединенный экзамен прошел у абитуриентов исторического факультета 25 июля.

Как рассказал студент исторического факультета Кирилл Казанфер-оглы, он относится к решению принять всех без экзаменов спокойно. По его словам, ему повезло больше, чем тем, кто "стал студентами просто так". Объяснил он это тем, что такой экзаменационный опыт поможет в дальнейшем обучении.

Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я считаю, что многие, кто получил такой шанс, не оценят его должным образом. Такие студенты будут думать, что и дальше будет такое послабление и, возможно, они не смогут перейти на следующий курс", - отметил Казанфер-оглы.

Его однокурсница Сария Отырба поддерживает решение руководства АГУ и считает, что не стоит шутить с коронавирусом, а по итогам первого семестра и так станет ясно, кто учится хорошо, а кто плохо.

"Из-за того, что я шла на бюджетное место, у меня должен был пройти дополнительный экзамен по истории России в понедельник 27 июля. По прибытии в АГУ нам сказали, что экзамена не будет, и вышло так, что все, кто претендовал на бюджетное место, прошли без дополнительного экзамена", - рассказала Отырба.

Платно или бесплатно

По словам первого проректора АГУ Виктора Маландзия, студенты, подавшие заявку на платное обучение, приняты на платные места, а те, кто претендовал на бесплатное обучение, попали на бюджетные места.

Но с бюджетниками еще предстоит разобраться, потому что на бюджетные места всегда конкурс из-за большого количество желающих.

"Конкурс на бюджетные места не прошел по плану, определяться с тем, кто останется на бесплатном обучении, будем на зимней сессии", - рассказал Маландзия и добавил, что это будет дополнительным стимулом для студентов.

Есть в этом еще один плюс, по мнению Маландзия. Учитывая кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом, многие родители рады отсрочке. Если бы конкурс прошел сейчас, то некоторые студенты не попали бы на бюджетные места, и родителям пришлось бы задуматься над тем, где искать деньги на учебу, считает Маландзия.

К тому же, как рассказал первый проректор, в этом году руководство университета приняло решение не повышать цены на учебу. Он уточнил, что такое решение касается не только новоиспеченных студентов, но и других студентов, которые обучаются на старших курсах.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Второй шанс

Руководство Абхазского государственного университета также приняло решение не прекращать работу приемной комиссии. По словам Маландзия, объявлен дополнительный набор по тем направлениям, по которым в этом году недобор.

"Нужны физики, географы, агрономы, механизаторы и электрики", - сказал ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия в интервью "Абаза-ТВ".

Виктор Маландзия объяснил, что те, кто не смог поступить в российские вузы, смогут подать заявку на поступление в Абхазский университет. 

В начале августа также должны пройти экзамены по линии Россотрудничества, и абитуриенты, не прошедшие отбор, смогут поступить в Госуниверситет. 



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