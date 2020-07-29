Президент Абхазии выступил с обращением к народу

По данным оперштаба по состоянию на 28 июля, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляло 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. Обращение распространено пресс-службой главы государства.

Бжания отметил, что руководство страны с пониманием относится к сложившейся ситуации и к тому, как сказалось на благосостоянии граждан закрытие границ, однако приоритетным является здоровье граждан.

"Мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан", - говорится в обращении главы государства.

Он также отметил, что открыть государственную границу с Россией в одностороннем порядке невозможно. При этом абхазская сторона постоянно поддерживает контакт с российской для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан двух стран решения.

"В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса", - подчеркнул Бжания.

Президент призвал всех граждан проявить терпение, подчеркнув, что народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций.

Аслан Бжания также попросил подумать о здоровье наиболее уязвимой в условиях пандемии категории граждан, поддержать врачей, находящихся на "передовой".

В среду 29 июля спикер Парламента Валерий Кварчия подтвердил информацию о том, у одного из депутатов Парламента подтвержден диагноз COVID-19.