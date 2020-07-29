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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (449)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200729/1030646537/-Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-30-iyulya.html

В четверг 30 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. В четверг 30 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +19°С  до +24°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

                           

                                                  

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (449)


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