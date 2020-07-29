Дело Тарба: Сухумский горсуд допросил новых свидетелей

На шестом по счету заседании суда продолжился допрос свидетелей – сотрудников УВД по Гулрпышскому району, где после задержания временно находился Тарба, а также сотрудник МВД, охранявший проходившего по делу о похищении Омара Мерцхулава Нугзара Папава.

Асмат Цвижба, Sputnik

Из Гулрыпшского УВД в здание МВД

Как и в прошлый раз свидетель по делу, депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба, не явился на допрос. Судья Инар Кварчия отметил, что суд исчерпал все возможности по обеспечению явки свидетеля.

Первым на допрос был вызван начальник отделения Драндской милиции Артур Джелия, который в момент ареста Тарба был старшим оперуполномоченным Гулрыпшского УВД. По его словам, когда 7 июля Тарба был доставлен в районное отделение, он чувствовал себя хорошо, на теле никаких повреждений не было.

Вечером 10 июля, как отметил свидетель, он получил приказ от начальства перевезти Тарба в здание МВД Абхазии, что он вместе с сослуживцем и сделал. Заключенного сотрудники доставили в кабинет Аслана Чедия, после чего отчитались начальству о выполненной "миссии".

Показания подчиненного подтвердил и начальник Уголовного розыска Гулрыпшского района Инал Садзба. Он отметил, что приказ перевезти Тарба был дан ему по телефону Асланом Чедия. Причину необходимости перемещения заключенного Садзба не уточнял и дал команду операм.

Этот факт возмутил представителя потерпевшей Аиды Тарба Автандила Чкадуа и саму потерпевшую, которая обратила внимание на то, что погибший был перевезен без какого-либо документа.

- Вы не имели права посуточно арестованного передавать, допрашивать или вывозить по устному указанию, - заявил Чкадуа.

- Понимаете, мне дают команду от начальства. Я знаю правила, но мы действовали по команде начальства и на это право я имел. Если мы не имели права, пусть в этом разбирается прокуратура, - ответил Садзба.

Возмутило сестру погибшего и то, что Садзба положительно отозвался обо всех обвиняемых и отметил, что ранее никогда не слышал об их халатном отношении к должностным обязанностям и знает их "только с положительной стороны".

"Мы, что, характеристику тут уже шестой суд собираем? Можно тогда и я пройдусь и соберу характеристику у народа. У кого вы спрашиваете, у тех, кто с ними работает? Мои однокурсники тоже меня будут хвалить", - заявила она.

Оперуполномоченный в шоковом состоянии

Последним допрошен был отстраненный от должности, а ранее оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД Аслан Сангулия. Сангулия был одним из тех, кто охранял обвиняемого по делу похищения Мерцхулава Нугзара Папава.

Отстранен от должности свидетель был за халатность в отношении Папава, который свидетельствовал о том, что тоже был избит в здании МВД. Однако, по словам Сангулия, уголовное дело в его отношении было прекращено, так как у него с Папава было обоюдное примирение.

Согласно показаниям Сангулия, 10 июля он решил сменить коллегу, который охранял Папава, так как тот сильно устал. С начальством свои действия он не согласовал.

"Мы сидели в кабинете, ближе к вечеру туда забежали 7-8 человек в камуфляжной форме, масках. Я растерялся, не знал, какие меры мне предпринять, что делать и старался не смотреть в эту сторону. Папава скрутили и увели", - заявил свидетель.

В шоковом состоянии, как отметил Сангулия, он ушел домой, никому, в том числе начальству, о случившемся не доложил, как и следователю во время первого допроса.

- Вы и во время допроса были в шоке? – поинтересовался прокурор Амичба.

- Конечно! По сей день иногда вспоминаю это, - ответил свидетель.

Далее прокурор обратил внимание суда на то, что все показания свидетеля во время неоднократных допросов не сходятся с теми, что он озвучил на суде. В суде были озвучены материалы допроса Сангулия, согласно которым он заявлял, что "просидел с Папава до утра и никуда не отлучался", а в кабинет никто не заходил и задержанного не забирал. Также в показаниях Сангулия отмечал, что ему неизвестно, как Папава получил телесные повреждения.

- В связи с чем вы дали ложные показания на следствии?

- В тот период я был в шоковом состоянии. Сейчас я говорю то, что есть.

- За помощью к психологу или психиатру после этого обращались?

- Нет, я переносил все дома.

Ответить на вопрос, его ли подпись стоит на протоколах показаний, свидетель внятно не смог, ссылаясь на забывчивость в связи с шоком.

Показания Сангулия потерпевшая Тарба назвала "издевательством над всеми", а прокурор Даур Амичба потребовал от суда направить письмо в Генеральную прокуратура для проведения проверки в части следователей, которые проводили допрос Сангулия и узнать, насколько законно он проводился и какие именно показания являются ложными.

По заключению суда, материалы будут отправлены на рассмотрение в Генеральную прокуратуру. Следующее заседания суда состоится в среду 5 августа, в 12:00.