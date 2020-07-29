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Дело Тарба: Сухумский горсуд допросил новых свидетелей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Дело Анзора Тарба (13)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200729/1030647512/Delo-Tarba-sud-doprosil-sotrudnikov-UVD-po-Gulrpyshskomu-rayonu.html

В Сухумском городском суде продолжают рассмотрение дела по факту смерти в здании МВД задержанного Анзора Тарба.

На шестом по счету заседании суда продолжился допрос свидетелей – сотрудников УВД по Гулрпышскому району, где после задержания временно находился Тарба, а также сотрудник МВД, охранявший проходившего по делу о похищении Омара Мерцхулава Нугзара Папава.

Асмат Цвижба, Sputnik

Из Гулрыпшского УВД в здание МВД

Как и в прошлый раз свидетель по делу, депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба, не явился на допрос. Судья Инар Кварчия отметил, что суд исчерпал все возможности по обеспечению явки свидетеля.

Судейский молоток и весы Фемиды
© Fotolia / Dianaduda
Сухумский суд допросил сотрудников МВД по делу Анзора Тарба

Первым на допрос был вызван начальник отделения Драндской милиции Артур Джелия, который в момент ареста Тарба был старшим оперуполномоченным Гулрыпшского УВД. По его словам, когда 7 июля Тарба был доставлен в районное отделение, он чувствовал себя хорошо, на теле никаких повреждений не было.

Вечером 10 июля, как отметил свидетель, он получил приказ от начальства перевезти Тарба в здание МВД Абхазии, что он вместе с сослуживцем и сделал. Заключенного сотрудники доставили в кабинет Аслана Чедия, после чего отчитались начальству о выполненной "миссии".

Показания подчиненного подтвердил и начальник Уголовного розыска Гулрыпшского района Инал Садзба. Он отметил, что приказ перевезти Тарба был дан ему по телефону Асланом Чедия. Причину необходимости перемещения заключенного Садзба не уточнял и дал команду операм.

Этот факт возмутил представителя потерпевшей Аиды Тарба Автандила Чкадуа и саму потерпевшую, которая обратила внимание на то, что погибший был перевезен без какого-либо документа.

- Вы не имели права посуточно арестованного передавать, допрашивать или вывозить по устному указанию, - заявил Чкадуа.

- Понимаете, мне дают команду от начальства. Я знаю правила, но мы действовали по команде начальства и на это право я имел. Если мы не имели права, пусть в этом разбирается прокуратура, - ответил Садзба.

Возмутило сестру погибшего и то, что Садзба положительно отозвался обо всех обвиняемых и отметил, что ранее никогда не слышал об их халатном отношении к должностным обязанностям и знает их "только с положительной стороны".

"Мы, что, характеристику тут уже шестой суд собираем? Можно тогда и я пройдусь и соберу характеристику у народа. У кого вы спрашиваете, у тех, кто с ними работает? Мои однокурсники тоже меня будут хвалить", - заявила она.

Оперуполномоченный в шоковом состоянии

Последним допрошен был отстраненный от должности, а ранее оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД Аслан Сангулия. Сангулия был одним из тех, кто охранял обвиняемого по делу похищения Мерцхулава Нугзара Папава.

Отстранен от должности свидетель был за халатность в отношении Папава, который свидетельствовал о том, что тоже был избит в здании МВД. Однако, по словам Сангулия, уголовное дело в его отношении было прекращено, так как у него с Папава было обоюдное примирение.

© Sputnik / Максим Богодвид
Допрос свидетелей: в Абхазии продолжают рассматривать дело Тарба

Согласно показаниям Сангулия, 10 июля он решил сменить коллегу, который охранял Папава, так как тот сильно устал. С начальством свои действия он не согласовал.

"Мы сидели в кабинете, ближе к вечеру туда забежали 7-8 человек в камуфляжной форме, масках. Я растерялся, не знал, какие меры мне предпринять, что делать и старался не смотреть в эту сторону. Папава скрутили и увели", - заявил свидетель.

В шоковом состоянии, как отметил Сангулия, он ушел домой, никому, в том числе начальству, о случившемся не доложил, как и следователю во время первого допроса.

- Вы и во время допроса были в шоке? – поинтересовался прокурор Амичба.

- Конечно! По сей день иногда вспоминаю это, - ответил свидетель.

Далее прокурор обратил внимание суда на то, что все показания свидетеля во время неоднократных допросов не сходятся с теми, что он озвучил на суде. В суде были озвучены материалы допроса Сангулия, согласно которым он заявлял, что "просидел с Папава до утра и никуда не отлучался", а в кабинет никто не заходил и задержанного не забирал. Также в показаниях Сангулия отмечал, что ему неизвестно, как Папава получил телесные повреждения.

- В связи с чем вы дали ложные показания на следствии?

- В тот период я был в шоковом состоянии. Сейчас я говорю то, что есть.

- За помощью к психологу или психиатру после этого обращались?

- Нет, я переносил все дома.

Ответить на вопрос, его ли подпись стоит на протоколах показаний, свидетель внятно не смог, ссылаясь на забывчивость в связи с шоком.

Показания Сангулия потерпевшая Тарба назвала "издевательством над всеми", а прокурор Даур Амичба потребовал от суда направить письмо в Генеральную прокуратура для проведения проверки в части следователей, которые проводили допрос Сангулия и узнать, насколько законно он проводился и какие именно показания являются ложными.

По заключению суда, материалы будут отправлены на рассмотрение в Генеральную прокуратуру. Следующее заседания суда состоится в среду 5 августа, в 12:00.

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