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Грузовик с iPhone: предотвращен вывоз контрабанды из России в Абхазию

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200730/1030649819/Gruzovik-s-iPhone-predotvraschen-vyvoz-kontrabandy-iz-Rossii-v-Abkhaziyu.html

Автомобиль следовал из России в Абхазию, когда был остановлен таможенниками совместно с пограничниками.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" задержали автомобиль гражданина Абхазии с партией контрабандных iPhone, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В товарно-сопроводительных документах мужчина указал, что перевозит в грузовике различные продукты питания весом более пяти тонн. 

Однако таможенники при осмотре транспортного средства обнаружили под днищем в подвесном ящике для инструментов в мешке 22 коробки с сотовыми телефонами "iPhone 5", "iPhone 6", "iPhone 7" и одну коробку с лицевыми панелями для телефонов.

Общее количество перемещаемых товаров составило 32 единицы.

Правонарушитель объяснил, что не задекларировал товар, потому что он ему не принадлежит, знакомый попросил передать их своим родственникам, и он не знал, что на них нужно подавать документы.

  • Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных мобильных телефонов.
    © Foto / пресс-служба Сочинской таможни
  • Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных мобильных телефонов.
    © Foto / пресс-служба Сочинской таможни
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© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных мобильных телефонов.

В отношении гражданина Абхазии возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, который стал предметом правонарушения.

 



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