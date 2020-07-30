Грузовик с iPhone: предотвращен вывоз контрабанды из России в Абхазию

Автомобиль следовал из России в Абхазию, когда был остановлен таможенниками совместно с пограничниками.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" задержали автомобиль гражданина Абхазии с партией контрабандных iPhone, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В товарно-сопроводительных документах мужчина указал, что перевозит в грузовике различные продукты питания весом более пяти тонн.

Однако таможенники при осмотре транспортного средства обнаружили под днищем в подвесном ящике для инструментов в мешке 22 коробки с сотовыми телефонами "iPhone 5", "iPhone 6", "iPhone 7" и одну коробку с лицевыми панелями для телефонов.

Общее количество перемещаемых товаров составило 32 единицы.

Правонарушитель объяснил, что не задекларировал товар, потому что он ему не принадлежит, знакомый попросил передать их своим родственникам, и он не знал, что на них нужно подавать документы.

Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных мобильных телефонов. © Foto / пресс-служба Сочинской таможни

Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных мобильных телефонов. © Foto / пресс-служба Сочинской таможни 1 / 2 © Foto / пресс-служба Сочинской таможни Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных мобильных телефонов.

В отношении гражданина Абхазии возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, который стал предметом правонарушения.