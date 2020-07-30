Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 июля

В пятницу 31 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +32°С.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В пятницу 31 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.