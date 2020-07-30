Под контролем: глава СЭС рассказала о вспышке COVID-19 в Абхазии

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией стали регистрировать в Абхазии с 22 июля. По данным на 29 июля, в Гудаутской ЦРБ на лечении находятся 11 пациентов, 20 зараженных – на самоизоляции.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Абхазии находится в контролируемом режиме, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

По ее словам, в плановом порядке работают все выездные бригады лаборантов и пункты по забору анализов, в том числе при районных больницах. Скорик уточнила, что сдать анализ на коронавирус можно только по направлению врача, а не по собственной инициативе.

По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, при получении положительных результатов на COVID-19 все данные человека передаются главному санитарному врачу города или района, в котором больной живет, по тому адресу, который оставлен в медучреждении. Также врач отметила, что при сдаче анализа должен быть обязательно указан номер телефона, так как о результатах сообщают в первую очередь по телефону.

Беляева подчеркнула, что практически со всеми инфицированными удалось связаться быстро, за исключением двух случаев, когда протестированные не отвечали на звонки медиков.

"Также в некоторых случаях нужно брать анализы у близкого окружения, мы ищем контакты по всем больным. Стараемся обследовать семью", - сказала она.

По словам Беляевой, в Гудаутский госпиталь попадают не все пациенты с положительным коронавирусом, а лишь люди со среднетяжелым и тяжелым течением болезни и те, которые не могут изолированно находиться от своих близких.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик добавила, что, несмотря на то, что многие уже воспользовались возможностью однократного пересечения российско-абхазской границы, двухнедельного режима самоизоляции после посещения стран, в которых массово зафиксированы случаи заражения, никто не отменял, как и элементарных правил самозащиты.

"С июня мы начали считать, что живем в стране, которая не подвержена инфекции. В больницы стали поступать люди, которые не говорили о том, что были в России на лечении. Сейчас мы отслеживаем тех лиц, которые контактировали с пациентами в больницах, которые приехали из территорий, где часто регистрируются случаи заражения", - добавила она.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся дома на самоизоляции.