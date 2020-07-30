Плюс десять: в Абхазии зафиксированы новые случаи COVID-19

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 93 человека.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвержден у десяти человек из 93 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 30 человек находится дома на самоизоляции, как отмечает пресс-служба Минздрава, в том числе те, кто ожидает результатов тестирования.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.