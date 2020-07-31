Праздничные мероприятия на Курбанныхуа отменили в Абхазии из-за коронавируса

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Праздничные мероприятия, которые традиционно проходили в Сухуме и Гудауте на Курбанныхуа (Курбан-Байрам – ред.), в этом году отменены в связи с распространением коронавируса, сказал Sputnik председатель Духовного управления мусульман Абхазии муфтий Тимур Дзыба.

"В первую очередь хочу поздравить всех мусульман Абхазии с этим великим праздником Курбанныхуа, пожелать всем крепкой веры, терпения, здоровья, благополучия в обоих мирах, а всем гражданам республики мирного неба, благополучия в семьях. Пусть Всевышний защитит нас от той инфекции, которая распространилась во всем мире и которая, к сожалению, повлияла на наш праздник", - подчеркнул он.

По словам муфтия, многие мусульмане мира сейчас лишены возможности посетить святые места Мекку и Медину для совершения одного из великого акта поклонения – хадж.

"Но мы надеемся, что эта эпидемия пройдет, и все желающие и имеющие возможность мусульмане совершат хадж. В этом году мусульмане Абхазии, как и все мусульмане мира, празднуют, с утра посещают мечети. Сегодня в Сухуме и Гудауте в восемь часов утра начались праздничные молитвы, посвященные этой дате", - отметил Дзыба.

Он подчеркнул, что в мечетях соблюдаются правила безопасности, есть дезинфицирующие средства, мусульмане молятся в основном на улице перед мечетями, вместо обычных полотенец используют бумажные.

"Что касается праздничных мероприятий, которые мы ежегодно проводим в парках городов Гудаута и Сухум, в этом году в связи с тем, что пошел всплеск заболеваемости коронавирусом, мы отменили массовые праздничные мероприятия. С одной стороны, это нас, конечно, печалит, но безопасность людей превыше, поэтому после совершения праздничных молитв, все люди разошлись по своим домам и в кругу семьи будут праздновать. Главное, что праздник в наших сердцах, намерениях и поступках", - сказал муфтий.

На Курбанныхуа мусульмане традиционно проводят обряд жертвоприношения домашних животных, это барашки, козы или крупный рогатый скот.

"Акт жертвоприношения проходит в течение трех дней. Наша турецкая диаспора помогает, прислали нам определенную сумму на закуп животных для заклания. Это мясо мы распределяем среди нуждающихся мусульман, а также среди тех граждан, которые к нам обращаются. Единственное, наши возможности ограничены и не можем охватить все население, которое нуждается и кому мы хотели бы помочь", - заметил Тимур Дзыба.

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В республике праздник имеет свое национальное название - Курбанныхуа.