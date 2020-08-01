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Премьер-министр России подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией

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Решение об открытии границы с Абхазией оперштаб по коронавирусу России принял 31 июля.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает пресс-служба Кабмина России.

"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в тексте документа.

Распоряжение вступает в силу 1 августа.

"С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны – в Россию", - отмечается в распоряжении.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. При принятии этого решения были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.



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