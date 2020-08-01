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Абхазия открыла границу с Россией

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (675)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200801/1030664422/Abkhaziya-otkryla-granitsu-s-Rossiey.html

Граница Абхазии с Россией с 1 августа открыта для всех иностранных граждан, распоряжение об открытии границы России и Абхазии также принял Кабмин России.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия открыла границу с Россией для всех иностранных граждан, такое заявление по итогам заседания координационного штаба по коронавирусу сделал премьер-министра Абхазии Александр Анкваб, передает корреспондент Sputnik.

"Абхазская сторона открывает границу зеркально без всяких ограничений. Этот вопрос обсуждался долго и мы пришли к общему мнению", - сказал Анкваб.

Он также заявил, что требовать справки об отсутствии коронавируса у въезжающих в республику на границе Абхазии не будут.

"Сейчас на границе нет ажиотажа, но есть немало желающих ее пересечь. Мое мнение и мнение членов штаба требовать у вьезжающих ковид-справки мы не можем, так как у выезжающих из Абхазии не будут требовать такие справки", - сказал Анкваб.

Таможенная и пограничная служба уже работают в обычном режиме, отметил премьер.

Ранее распоряжение об открытии границы России с Абхазией подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (675)


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