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Убрали мусор и покрасили площадки: военные ЮВО провели субботник в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200801/1030664947/Ubrali-musor-i-pokrasili-ploschadki-voennye-YuVO-proveli-subbotnik-v-Abkhazii.html

Военнослужащие соединения вместе с руководством базы и членами семей навели порядок на придомовой территории базы.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии очистили участок береговой линии Черного моря от мусора в рамках экологического субботника, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие навели порядок на придомовой территории базы и участке берега.

"Также силами военнослужащих с целью соблюдения противопожарных и экологических норм были проведены работы по скосу травы, уборке берега от сухих веток и пластика, особое внимание был уделено наведению порядка на прилегающей к военной базе территории и жилой зоны военного городка, была проведена покраска детских площадок", - говорится в сообщении.

Мероприятия проводились в условиях повышенных мер профилактики и предупреждения заболевания вирусными инфекциями.



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