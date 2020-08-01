Убрали мусор и покрасили площадки: военные ЮВО провели субботник в Абхазии

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Бжания подписал распоряжение о снятии ограничений из-за COVID-19 на границе с Россией С 1 августа Абхазия и Россия открыли государственную границу для граждан обеих стран, справка об отсутствии коронавируса для того, чтобы попасть на территорию соседнего государства, не требуется. 1010

Минздрав Абхазии рассказал, где будут лечить заболевших COVID-19 туристов С 1 августа Абхазия и Россия открыли государственную границу, справки об отсутствии коронавируса для граждан обеих стран при въезде на территорию другого государства не требуются. 2165