Убрали мусор и покрасили площадки: военные ЮВО провели субботник в Абхазии

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии очистили участок береговой линии Черного моря от мусора в рамках экологического субботника, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие навели порядок на придомовой территории базы и участке берега.
"Также силами военнослужащих с целью соблюдения противопожарных и экологических норм были проведены работы по скосу травы, уборке берега от сухих веток и пластика, особое внимание был уделено наведению порядка на прилегающей к военной базе территории и жилой зоны военного городка, была проведена покраска детских площадок", - говорится в сообщении.
Мероприятия проводились в условиях повышенных мер профилактики и предупреждения заболевания вирусными инфекциями.