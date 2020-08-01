Еще 14 случаев случаев коронавируса выявлено в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Еще у 14 человек в Абхазии подтвержден диагноз "коронавирус", сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, отметили в оперштабе.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.