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Еще 14 случаев случаев коронавируса выявлено в Абхазии

© AFP 2019 / LUIS ROBAYO
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (675)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200801/1030665238/Esche-14-sluchaev-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Еще у 14 человек в Абхазии подтвержден диагноз "коронавирус", сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, отметили в оперштабе.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (675)


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