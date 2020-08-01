Долгожданные гости: как в Абхазии встретили первых "посткарантинных" туристов

По решению властей России и Абхазии с 1 августа на границе государств сняты все ограничения. Корреспондент Spuntik побывал на КПП "Псоу", встретил первых "посткарантинных" туристов и увидел, как их встретили жители Абхазии.

Об открытии границы Абхазии и России после четырех месяцев карантина стало известно ночью 31 августа, когда об этом официально сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом России. Жители Абхазии на новость отреагировали неоднозначно.

"Вы что, серьезно?", "Как же зря!", "Ну, здравствуй, вирус!", "Сейчас все подряд заболеют, я посмотрю, как вы будете радоваться", - писали под постами недовольные открытием "занавеса" люди. Другие же благодарили государство, успокаивали встревоженных соотечественников и выражали надежду, что туристы все же приедут в Абхазию и не дадут окончательно сорваться летнему турсезону.

Асмат Цвижба, Sputnik

"Занавес" пал

Утром 1 августа среди группы людей, стоявших у закрытых ворот КПП "Псоу", недовольных и опасающихся не было. Открытия границы ждали с нетерпением, как Нового года или дня рождения.

- Ой, а вот вы должны точно знать, когда откроют границу. Сказали, что сегодня, а мы стоим с утра, ждем, но еще не открывают. Думаете, опять нас обманывают? – обратилась к нам женщина средних лет.

Как оказалось, Ирина – жительница поселка Цандрипш, который находится недалеко от границы.

Большинство жителей поселка работают за границей, в Адлере или Сочи, занимаются торговлей. Женщина находилась в приподнятом настроении и с собравшимися у ворот соседями обсуждала конец "этого ужаса".

© Sputnik Люди в ожидании открытия границы

Ирина переходить границу не собиралась, она ждала мужа, который работает в Адлере и которого она не видела с тех пор, как границу закрыли.

"Видите, мы зависим от границы, разделили семьи. Чтобы не потерять работу, он остался в Адлере. Правда, практически вся зарплата уходит на еду и на то, чтобы платить за аренду квартиры", - рассказала женщина.

На очередь в Россию выстроились для разных целей – кому-то не терпелось увидеться с родственниками, кому-то вернуться на работу или съездить на прием к врачу, молодежь же и дня не хотела упускать, чтобы отправиться на шоппинг в знаменитый сочинский "МореМолл". Для этого Алина с подругами приехала из Сухума рано утром.

"Мы привыкли периодически выезжать, чтобы погулять, посмотреть кино и просто развеяться. Сейчас кино не посмотришь, но хотя бы как-то сменить обстановку – уже дело. А новые вещи всегда поднимают настроение", - отметила девушка.

Не меньше "шопоголиков" открытию границ были рады местные таксисты и маршрутчики, которые, по их словам, остались буквально без работы. Сезонный заработок, по словам одного из мужчин, который предпочел не называть своего имени, кормил семью практически весь год.

© Sputnik Маршрутные такси уже с утра выстроились в ряд в ожидании туристов

"Запасы того, что мы заработали в прошлом году, практически израсходованы. Вы же понимаете, в абхазской семье речь идет не только о том, чтобы купить еду. Мужчины должны отвечать и за то, чтобы давать деньги, когда кто-то из родственников или знакомых женился или помогать близким, когда кто-то умер. А это очень большие траты. Мы понимаем, что опасность распространения вируса вместе с заездом отдыхающих велика, но другого выхода не видим. Государство не сможет обеспечить всех нуждающихся в полном объеме", - объяснил он.

В первый день августа оживились и магазины вокруг КПП. Небольшая забегаловка, где варят кофе и готовят шаурму, сегодня была заполнена людьми. Правда, угостить всех желающих фирменной шаурмой хозяин не успел – продуктов не было, так как кафе не работало уже больше четырех месяцев.

А вот владелица ресторана национальной кухни, находящегося недалеко от границы, с радостью приняла нас к обеду. В большом ресторане, рассчитанном на банкеты, мы были единственными гостями, к обеду больше никого и не ждали. По словам владелицы ресторана Ларисы, в этом сезоне, чтобы хоть как-то спасти бизнес и прокормить семью, в которой четверо детей и внуки, пришлось продать две машины. А официантка заведения после работы весь май делала закрутки, чтобы "не остаться совсем голодными зимой".

До карантина средняя дневная выручка ресторана составляла до 30 тысяч рублей, сейчас – не больше пяти тысяч.

"У нас есть работа и зимой, потому что местное население часто проводит здесь траурные мероприятия и праздники. Но все они работают на российской стороне и сейчас остались без работы", - рассказала она.

Женщина не понимает тех, кто против открытия границы и считает, что болезнь найдет ее обладателя и без туристов, так как внутренний очаг уже существует.

Да здравствует отпуск

Открыли границу ближе к 16:00 под аплодисменты, выкрики "ура" и поздравления друг друга. Местные жители, минуя правила дистанции, на радостях принялись обниматься и сообщать о долгожданной новости родственникам.

Несмотря на то, что еще до открытия границы в соцсетях распространились фото километровых очередей из туристов на российской стороне, никакой толкучки и давки при переходе границы не было.

Первые туристы приехали в Абхазию из Питера, Москвы, Самары, Екатеринбурга, Ростова и все отмечали, что тщательно следили, когда откроют границу, а некоторые даже променяли отдых в Сочи на Абхазию.

© Sputnik Ближе к четырем часам граница была открыта

"Мы приехали в Сочи еще 24 июля и вчера ночью увидели по новостям, что открывают границу в Абхазию и сразу же решили приехать к вам. Мы уже были здесь четыре раза, нам здесь очень нравится", - рассказал турист из Москвы.

Семья Елены из Воронежа приобрела путевку в Абхазию еще полгода назад и с опасением следила за новостями из республики.

"Мы так рады, что ничего не пришлось отменять, и мы приехали по графику. На всякий случай мы даже взяли с собой справки об отрицательном COVID-19. Хотя у нас их и не потребовали", - рассказала она.

После открытия границы мы решили узнать, подготовлены ли отели и гостиницы к приему гостей. На наше удивление, далеко не все заведения были готовы заселить туристов в первый же день и лишь в нескольких отелях отметили, что у них уже есть брони на первые числа августа.

Однако даже в "закрытых" гостиницах уверили, что очень быстро подготовятся к приему отдыхающих, было бы к чему готовиться.