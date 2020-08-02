Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 августа

В понедельник 3 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +32°С.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В понедельник 3 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.