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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 августа

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (451)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200802/1030667618/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-3-avgusta.html

В понедельник 3 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +32°С.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В понедельник 3 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +16°С  до +21°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (451)


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