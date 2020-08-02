"Мы захлебнемся": Минздрав Абхазии провел экстренное совещание из-за открытия границы

В Минздраве Абхазии состоялось экстренное совещание медиков и членов оперативного штаба, посвященное эпидемиологической ситуации, связанной с открытием границы на Псоу.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Вспышка коронавируса среди местного населения и внезапное открытие границы может привести к тому, что абхазская медицина "захлебнется", заявил заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария в ходе экстренного совещания.

"У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8 - 10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще", – приводит слова замминистра пресс-служба ведомства.

Конджария подчеркнул, что ранее Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие границы, отмечая при этом необходимость при пересечении предъявлять справки или ковид-паспорта.

"Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась, и любой желающий сегодня может заехать", – добавил он.

Член оперштаба, депутат Парламента Алхас Джинджолия заявил, что на границе по реке Псоу необходимо ввести ограничительные меры.

Главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия заметила, что необходимо разработать систему курации за пациентами, которые переносят болезнь на самоизоляции в легкой форме, потому что состояние инфицированных молниеносно ухудшается.

"Поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле, даже пациенту, самому будучи доктором, тяжело отследить самостоятельно свое состояние, не говоря уже о простых гражданах, поэтому нам нужно разработать систему курации легких пациентов, которые проходят лечение на дому", - считает врач.

Медики обсудили план дальнейших действий в случае увеличения количества инфицированных COVID-19. По результатам совещания будет принято обращение к населению Абхазии.

Граница Абхазии с Россией с 1 августа открыта для всех иностранных граждан.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 1 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.