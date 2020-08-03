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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (452)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200803/1030675939/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-4-avgusta-.html

Во вторник 4 августа на территории Абхазии будет небольшая облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Во вторник 4 августа в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С  до +22°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (452)


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