Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 августа

Во вторник 4 августа на территории Абхазии будет небольшая облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Во вторник 4 августа в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%.