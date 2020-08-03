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Таможенный пост, архивное фото

ФТС России в Абхазии: таможенный пост готов к наращиванию экспорта

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200803/1030677707/FTS-Rossii-v-Abkhazii-tamozhennyy-post-gotov-k-naraschivaniyu-eksporta.html

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителем таможенной службы России в Абхазии Константином Козловым.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Абхазский таможенный пост Федеральной таможенной службы России готов к наращиванию объемов внешнеторговых поставок абхазскими экспортерами, заявил представитель Константин Козлов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Таможенный пост в Абхазии - специализированный таможенный орган, находящийся в подчинении ФТС России и входящий в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации, отметил Козлов.

"Создан он для совершения отдельных таможенных операций и таможенных процедур в отношении определенных видов товаров, перечень которых определен ФТС России по согласованию с Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия. Пост приступил к выпуску деклараций в феврале 2019 года и готов к работ

Премьер-министр, в свою очередь, отметил, что работа представителя ФТС РФ в Абхазии и специализированного таможенного органа актуальна и обусловлена необходимостью упрощения процессов оформления экспортируемых грузов из республики.

Специализированный таможенный орган Российской Федерации расположен в Гулрыпшском районе.

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